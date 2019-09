Gabriel Clark fait son comeback chez CockyBoys !

Dans la série « je reviens alors que j’avais dit que je quittais définitivement le porno », Gabriel Clark ne fait pas exception ! Un peu plus de plus de deux ans après avoir annoncé sa retraite, le beau Québécois de 32 ans fait son comeback. Et l’une de ses premières « nouvelles » scènes sort chez CockyBoys dont il fut l’un des exclusifs. C’est le tatoué et piercé Mateo Vice qui a l’honneur de se faire « clark’ed » sans capote…

Flashback. Le 17 avril 2017, Gabriel Clark avait annoncé la fin de sa carrière X sur Twitter : « 50 000 followers, c’est un sacré accomplissement. J’ai passé des moments merveilleux mais maintenant je dois y mettre fin. Je ne tournerai plus et je vais bientôt arrêter mes tweets. » La seule explication qu’il donnait était de nature spirituelle : entreprendre une quête. Après quoi il se chercherait un boulot classique. Et face à la multitude de fans éplorés, il disait : « Ne soyez pas tristes pour moi mais heureux de ce que je vous ai apporté. »

Bisexuel tournant aussi pour des prods hétéros, Gabriel Clark avait débuté dans le gay en 2010 chez COLT et NextDoorStudios sous le pseudonyme de Gabriel Lenfant. Puis, en faisant des passages chez MenOfMontréal et Men, il avait surtout travaillé chez CockyBoys dont il fut plus d’une fois un exclusif. GayEroticVideoIndex crédite plus de 70 scènes tournées pour le studio new-yorkais. Il a notamment eu pour partenaires de tout premier choix : Jake Bass, Allen King, Liam Riley, Colby Keller, Damien Gunn, Kris Karr, Darius Ferdynand, Levi Karter et Carter Dane.

– Photos : CockyBoys

Prix du meilleur actif aux PinkX Gay Video Awards 2016, il avait mimé sur place son déhanché qui a fait sa réputation de super bon coup. Aux USA, son nom était d’ailleurs devenu un verbe. Se faire baiser par lui, c’était être « clark’ed ».

– Photos : PinkX

Redevient-il un exclusif de CockyBoys ? On ne peut le confirmer au moment où s’écrivent ces lignes. Mais ses fans sont tous trèèèèèèèèèèèès excités par son comeback ! 🙂