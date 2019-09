Il n’y a pas que les costumes qu’on déchire dans les nouveautés de la semaine sur PinkX (17-22 septembre)

Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 17 septembre à minuit : Black At It : An Interracial Fuck-Fest (All Worlds Video)

Noirs, blancs, métis… Ils sont unis par la même attraction sexuelle ! Trois duos.

Le pinkplus : Que d’excellentes scènes de baise ! La chaise transparente dans la cuisine du duo Timothy Drake/Charles King est une idée géniale !!!

Le TTBM Derek Maxum se régale des coups de langue et du trou serré de Bennett Anthony !

– Photos : Black At It : An Interracial Fuck Fest / All Worlds Video

Le tout mignon Timothy Drake se fait prendre dans la cuisine par Charles King qui a effectivement une bite royale !

Tony Shore est à poil sur son canapé et se touche avec l’envie de baiser. Micah Brandt arrive enfin pour lui lécher le cul. Un flipflop se met en place…

– Photos : Black At It : An Interracial Fuck Fest / All Worlds Video

Vendredi 20 septembre à minuit : Tight Ends (HelixStudios)

Ces petits mecs sportifs font partie d’une équipe de foot américain. Ils ont tous pour point commun d’être très mignons, d’avoir le cul serré et une bonne bite. Un plan à cinq, un trio et deux duos.

Le pinkplus : La joliesse des modèles et les deux scènes à plus de deux. La grosse partouze en plein air est topissime !

Sean Ford suce délicatement la belle queue de Corbin Colby quand Colton James débarque…

– Photos : Tight Ends / HelixStudios

Joey Mills baisé avec fougue par Zach Taylor !

Zach RTaylor, Colton James, Sean Ford, Corbin Colby et Joey Mills sortent du pick-up pour ouvir leur braguette, se sucer et partouzer !

Sean Ford a trop envie du cul de Zach Taylor !

Samedi 21 septembre à minuit : Take It (JakeJaxson-CockyBoys)

Alex Mecum dirige par l’exemple un casting multiethnique de tout premier choix. Quatre duos.

Le pinkplus : CockyBoys a fait sa renommée sur des groupes de mecs particulièrement chauds et ce film ne fait pas exception.

Sean Zevran qui a gardé sa pilosité prend virilement possession d’Allen King !

– Photos : Take It / JakeJaxson-CockyBoys

Alex Mecum s’enfonce dans le cul cambré de Jacen Zhu !

Le TTBM Boomer Banks passif pour le beau Justin Brody…

Vincent O’Reilly tringlé par le gros zob de Calvin Banks !

Dimanche 22 septembre à minuit : One Night At The Ready (Hot House)

Bienvenu au Ready, un bar lounge chic rattaché à un hôtel. Il a connu de meilleurs jours, mais il a un certain charme. Un lieu chaleureux, chargé d’histoire et de partage. Si les murs pouvaient parler… Grâce aux expériences du barman de nuit, Jack Vidra, ils le peuvent. Rejoignez Jack et huit de ses habitués pour « une nuit au Ready ».

Le pinkplus : La scène entre Jason Vario et Skyy Knox est particulièrement sexe grâce à la visualisation d’une brutalité consensuelle où le passif se fait déchirer ses vêtements par un musclor tatoué et très bien membré.

Kurtis Wolf et Michael DelRay racontent qu’ils sont en manque de sexe. Quand ils se retrouvent aux chiottes ils vont pouvoir se soulager…

– Photos : One Night At The Ready / Hot House

Escort, Austin Wolf fait affaire avec Fane Roberts qui prend son pied !

En costume cravate, Skyy Knox est au bar à côté d’un ouvrier, Jason Vario. Quand Skyy renverse son verre sur le bras musclé de Jason, Skyy s’en va. Mais l’autre demande réparation et exige qui lui lèche le bras et son braquemart…

Dakota Rivers, Johnny V. et Jack Vidra restent après la fermeture du bar. Juste pour le plaisir d’une bonne baise !

