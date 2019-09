Chris Loan : « Place à prendre : être mon petit copain ? »

Plusieurs fois nommé aux PinkX Gay Video Awards 2019, encensé sur les réseaux sociaux, Chris Loan savoure son succès qui dépasse nos frontières nationales. Il aime aussi à partager d’autres joies ou facéties, comme les résultats concrets de ses séances de muscu et sa nouvelle coupe de cheveux. Ses chagrins et peines ne sont pas occultés. On se souvient combien il demeure affecté par le décès de son ex, le FrenchTwink Baptiste Garcia. On remarque qu’il revient assez régulièrement sur son célibat. Il se dit malheureux en amour, qu’il en assez d’être seul… et le 8 septembre dernier il s’est fendu de ce tweet : « Place à prendre : être mon petit copain ? » Bien sûr beaucoup postulent quand d’autres lui assurent qu’il trouvera forcément. À rebours des habituels inconvénients mis en avant dès lors qu’on parle de fréquenter une porn star, insistons sur tout ce qu’il y aurait de génial de vivre avec.

1 – Un acteur porno au top de sa renommée est un expert en santé sexuelle et en coaching sportif. Son corps étant son business, il en prend particulièrement soin. Qu’il mette en pratique ses connaissances avec vous, ce sera top … dès lors que vous le voyez comme un guide et qu’il n’est pas un total control freak !

2 – Un acteur porno, c’est quelqu’un qui a décidé de faire quelque chose que les autres – la famille, les profs, les églises, etc – lui disaient de ne surtout pas faire. Or il a poursuivi ses rêves, ce qui nécessite une grande force en soi. Vous aussi vous manifesterez cette force en vivant avec lui. À vous deux vous serez même capables de soulever des montagnes !!!

3 – Parce que ses relations sexuelles se font aussi avec des personnes qu’il n’aurait jamais voulu approcher, il a appris à composer avec les autres, voire à apprécier ce qu’il rejetait. Il a changé en mieux ! Qu’il est bon d’être aux côtés d’un homme qui est le fruit de toutes ses expériences passées et à venir. Le nec plus ultra serait de partager avec lui cette découverte intime des autres.

Chris, tu nous inspires le meilleur et on postule nous aussi pour devenir ton petit copain ! On se donne rendez-vous à la cérémonie des PinkX gay Video Awards ?