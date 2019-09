Lors du salon international du porno XBIZ Berlin 2019 qui s’est tenu dans la capitale allemande du 9 au 12 septembre, une cérémonie prestigieuse a honoré les professionnels du X européen et nord-américain : les XBIZ Europa Awards. Comme dans sa version américaine, le secteur hétéro était très nettement avantagé, le gay n’étant représenté que dans très peu de catégories. Et c’est le super mâle Viktor Rom qui a été élu meilleur performeur gay de l’année.

« Merci, Merci à vous tous mes followers, merci à mon pays le Venezuela, Merci. » s’est écrié en anglais Viktor Rom en brandissant son trophée ! Et backstage, il ne faisait que répéter dans sa langue natale : « ¡ No lo puedo creer ! » (« Je ne peux pas à le croire ! »). Comme quoi on peut être une super porn star multiawardisée et rester émerveillé face à l’admiration qu’on suscite.

– Photos : XBIZ

Les autres gagnants gays de la soirée :

Site gay de l’année : BelAmi

Clip artist masculin de l’année : Callum and Cole

Sex-toys gays : Prowler Red, ABS Holdings

Entreprise/marque dédiée au plaisir gay : Mister B