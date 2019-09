Devin Franco : « Me faire fister est l’acte sexuel le plus agréable que j’ai jamais vécu ! »

En apportant son témoignage à la page sexo de CleveScene, l’exclusif de Falcon Studios Group Devin Franco se fait le porte-parole éclairé des fistés et autres dilatés aux godes surdimensionnés. Il fait aussi taire les on-dit sur les conséquences d’une pratique assidue du fist : Non, ça n’endommage pas le sphincter. Non, on n’est pas amené à porter des couches ! Extraits :

« Les gens habitués aux rapports sexuels ordinaires sont parfois choqués… Ils laissent des commentaires sur mes vidéos pour me demander si j’ai souffert, alors même que je manifeste clairement mon plaisir. Me faire fister est en fait l’acte sexuel le plus agréable que j’ai jamais vécu, et sept ans après avoir commencé à m’y adonner, il n’y a pas de conséquences négatives sur ma santé. Tout fonctionne bien, merci.

L’acte nécessite un effort physique intense. J’ai personnellement besoin d’un peu de temps pour récupérer entre les sessions. Mais je connais des gars qui le font tous les jours – peut-être pas un poing tous les jours -, mais ils jouent avec de gros jouets tous les jours. »

Devin Franco, un super beau gosse adepte des dilatations anales extrêmes !

– Photos : Backstage Fan Fisting / Fisting Central Videos-Raging Station Studios

En écho à la porn star, le médecin Peter Shalit confirme l’innocuité du fist et le plaisir qu’il procure dès lors que les participants ne sont pas drogués. La pratique nécessite en effet un savoir-faire, un discernement, une non-précipitation afin d’éviter toute blessure.

Faut-il en tirer la conclusion qu’à l’heure où les chemsex parties deviennent la norme dans la communauté gay le fist se soldera de plus en plus par des passages à l’hôpital ?

On vous invite à voir en complément notre SexoPink sur les godes et les buttplugs. L’expert n’est autre que Doryann Marguet ! 🙂