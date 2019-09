Le sexy rappeur new-yorkais Cazwell a un problème : il kiffe particulièrement les Latinos mais il ne sait pas parler l’espagnol. Or il est sûr que s’il maitrisait la langue, ça lui faciliterait les choses : « Cela peut être un obstacle d’être aussi blanc que moi. » L’idée de la chanson lui est venue lorsqu’il a utilisé l’appli Duo Lingo sur son iPhone pour essayer d’apprendre l’espagnol. Il a également trouvé fun de faire un duo aux rythmes latinos, lui chantant en anglais et Tom Bike en espagnol. Quant au clip qui a été réalisé par Brad Hammer au FuBar de West Hollywood, Cazwell voulait une ambiance aussi dépravée que possible, avec des mecs hyper sexe qui twerkent comme des bombasses en chaleur !

Ha, ha, ha… Dans le lot, il était obligé de retrouver des porn stars ! On en a reconnues trois :

– Beau Banks. Rappelons que le beau gosse est nommé dans catégorie meilleur new cumer aux PinkX Gay video Awards 2019 pour son duo dans In The Buff, une production CockyBoys. Si vous voulez voter pour lui – ou d’autres -, c’est sur le site www.pinkxgayvideoawards.com !



– Cesar Xes, un new cumer qui a notamment tourné pour PeterFever.



– Angel Duran, autre séduisant new cumer latino vu entre autres chez DominicPacificoEntertainment.

Mais nul doute qu’il y a d’autres acteurs X dans le clip, voire des graines de porn stars ! 🙂