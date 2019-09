On est passionnément tendre ce week-end sur Man-X !

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 21 septembre à minuit : Triple Whammy (DirtyFuckers-Staxus)

Des minets chauds comme la braise abandonnent le traditionnel face à face pour se focaliser sur des plans à trois. Quatre trios.

Le manplus : La double-pénétration d’Alex Whale !

Alex Whale double-pénétré par Beno Eker et Navon Raffi !

– Photo : Triple Whammy / DirtyFuckers-Staxus

Jake Stark (à gauche) va se faire pendre à tour de rôle par Vittorio Vega et Ron Negba !

– Photo : Triple Whammy / DirtyFuckers-Staxus

Au foot, Carl Chater, Navon Raffi et Jake Stark vont préférer le petit-train ! 🙂

– Photo : Triple Whammy / DirtyFuckers-Staxus

Liam Stone (à gauche) se fera trouer en beauté par Ron Negba et Carl Chater !

– Photo : Triple Whammy / DirtyFuckers-Staxus

Dimanche 22 septembre à minuit : Jock Tops Twink Bottoms (HelixStudios)

Les meilleurs tops ont choisi leurs minets préférés pour six scènes de baise puissantes et intenses. Cinq duos et un trio.

Le manplus : La qualité Helix avec en bonus Ty Roderick et Connor Maguire ! Ces beaux mecs virils sont un idéal pour tous minets en manque de tendresse et de grosses queues !

Après un week-end chargé, Casey Tanner et Ty Roderick se retrouvent sans rien à faire chez eux. Mais heureusement Casey sait exciter son mec en enfilant un slip avec, marqué au feutre noir, le fantasmatique mot « SLUT »… 🙂

– Photo : Jock Tops Twink Bottoms / HelixStudios

Que du muscle ! Connor Kline se donne sans compter à Dominic Jones !

– Photo : Jock Tops Twink Bottoms / HelixStudios

Connor Maguire et Luke Allen ont très envie l’un de l’autre. Et très vite Luke est sur le dos, suppliant de se faire baiser de plus en plus fort par Connor !

– Photo : Jock Tops Twink Bottoms / HelixStudios

Ty Roderick et Damn Archer ont demandé à Helix de faire une scène ensemble. Vœu exaucé pour une baise torride – et acrobatique – sous la douche !

– Photo : Jock Tops Twink Bottoms / HelixStudios

Ryker Madison rentre chez lui après une journée de travail stressante et trouve son chéri Connor Maguire prêt à sortir pour aller à un concert. Ryker est très déçu. Il voulait que son homme reste et le baise. Est-ce la fin de leur couple ? Non, car que vaut un concert quand on a à dispo un délicieux petit cul. Connor reste pour s’occuper de son poupon d’amour ! 🙂

– Photo : Jock Tops Twink Bottoms / HelixStudios

Andy Taylor et Dylan Hal qui forment un boys band ont un problème. Leur vie privée ne correspond pas à leur image façonnée pour plaire aux midinettes. Un journaliste photographe menace de dévoiler qu’ils sont amants. Leur producteur Felix Warner va devoir débourser pour que l’info reste secrète. Mais il compte bien se faire rembourser en nature par Andy et Dylan…

– Photo : Jock Tops Twink Bottoms / HelixStudios

