« Câlins » va de pair avec « bourrins » cette semaine sur PinkX (24 – 29 septembre)

Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 24 septembre à minuit : Lascars de Téci #1 (Citébeur)

Ces lascars bien montés ont beaucoup de succès : dès qu’ils se connectent à une appli, les pompeurs se déchaînent. Ceux qui ont le privilège d’avoir été choisis sont obligés d’assurer s’ils veulent rester dans leurs carnets d’adresse ! Cinq duos.

Le pinkplus : Le retour à la réalisation de Stéphane, le fondateur de Citébeur ! Avec Romantik dans deux scènes. Le sexy hardeur est devenu incontournable dans le paysage porno gay français ! 🙂

Adel se fait Romantik qui encaisse comme le pro qu’il est !

– Photos : Lascars de Téci #1 / Citébeur

Tahar kiffe les roux. Alexande est roux. Tahar défonce Alexandre ! 🙂

– Photos : Lascars de Téci #1 / Citébeur

Romantik a chopé un nouveau fucker, une racaille de Nanterre d’origine portugaise. Son surnom ? Le kagouleur !

– Photos : Lascars de Téci #1 / Citébeur

Adel s’est lui aussi trouvé un nouveau trou : Wahid !

– Photos : Lascars de Téci #1 / Citébeur

Le Kagouleur manie sa grosse queue pour donner toute sa puissance virile au jeune et fin Samy Lakhdar !

– Photos : Lascars de Téci #1 / Citébeur

Vendredi 27 septembre à minuit : Minets à baiser (FrenchTwinks)

Ils sont jeunes, mignons et très coquins. Deux trios et un duos.

Le pinkplus : Extrêmement efficace, avec un bon petit train et les gémissements hyper excitants d’Erwan Lamour. Rappelons toutefois que Baptiste Garcia est malheureusement décédé en mai dernier.

Pour ne pas avoir trop chaud, Erwan Lamour, Jules Laroche et Gabriel Lambert se sont mis en boxer devant le poste télé. Au programme, du sport, ce qui ennuie Gabriel et Erwan. Gabriel tente de s’emparer de la télécommande, une dispute éclate mais la paix revient entre les trois grâce au sexe, avec en prime un petit train : le TBM Jules encule Gabriel qui encule Erwan !

– Photos : Minets à baiser / FrenchTwinks

Enzo Lemercier donne un cours de rattrapage en histoire à Erwan Lamour. Mais ce dernier ne retient rien. Son QI est à désespérer. Son cul est au contraire à se damner. Enzo y succombe volontiers !!!

– Photos : Minets à baiser / FrenchTwinks

Baptiste Garcia n’est pas content : Corentin Tessier et Erwan Lamour ont oublié qu’il se partageaient l’appart et ont commencé à se faire des câlins sans lui. Quel égoïsme ! Mais les deux coquins voient bien tout l’avantage d’ajouter Baptiste dans leurs ébats !!!

– Photos : Minets à baiser / FrenchTwinks

Samedi 28 septembre à minuit : Daddy We’ve Been Bad (All Worlds Video)

Les énormes queues de ces mecs matures et virils ouvrent les trous serrés de minets à la peau lisse ! Un trio et deux duos.

Le pinkplus : La queue de Rocco Steele est vraiment très épaisse, très grosse ! 🙂 Excitants jeux de miroir dans deux scènes !

La douche se transforme en lieu de sexe lorsque le costaud Vinnie Stefano et le doux minet Zander Cole se font face et pile… 🙂

– Photos : Daddy We’ve Been Bad / All Worlds Video

Seth Stark, jeune blondinet sûr de lui, prend les choses en mains et en bouche avec le daddy Luke Ewing !

– Photos : Daddy We’ve Been Bad / All Worlds Video

Kyler Ash et Taylor Reign se jettent sur la mega bite de Rocco Steele puis l’un des minets lèche le cul de son copain pour le préparer à recevoir le très gros morceau !

– Photos : Daddy We’ve Been Bad / All Worlds Video

Dimanche 29 septembre à minuit : À fond sur Jordan Fox (HPG)

Jordan Fox fait du porno parce qu’il aime tout simplement le cul ! HPG lui propose des tournages…

Le pinkplus : Du bon HPG !

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.