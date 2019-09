PinkX Gay Video Awards 2019 : « The Ceremony » et « The Party 2019 »

★ SAMEDI 26 Octobre 2019 ★

Le Dépôt

10 RUE AUX OURS 75003

The Ceremony : 22h-Minuit

The Party 2019 : Minuit – toute la nuit

Retrouvez la 8ème édition des PinkX Gay Video Awards.

Après un mois de votes qui se clôtureront le 13 octobre, la cérémonie de remise des prix aura lieu dans le club mythique « Le Dépôt »à partir de 22h.

Après une cérémonie des plus sexy, la fête continuera avec une énergie chargée en testostérone et en glamour, où gogos et Porn Stars se partageront la scène pour notre plus grand plaisir.

