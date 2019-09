Louis Ricaute ne peut malheureusement pas venir à Paris…

Les billets d’avions, les nuits d’hôtel… Tout était prêt pour que la porn star Louis Ricaute vienne à la rencontre de ses fans pendant la cérémonie des PinkX Gay Video Awards, le samedi 26 octobre prochain. Alors que les visuels annonçant son live-show au Dépôt circulent depuis plusieurs jours, son mari Soliman vient de nous apprendre une triste nouvelle : Louis lutte contre une longue maladie et doit rester en Suède où il suit un traitement médical.

Une bien belle affiche ! Mais Louis Ricaute sera malheureusement absent…

Bouleversés, nous souhaitons à Louis le plus prompt rétablissement. Nous pensons également très fort à son mari qui l’aime « dans la joie comme dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire. »

Les comptes Twitter très sexe de Louis et Soliman sont désormais désactivés.

Très vite, nous vous annoncerons qui s’ajoutera à François Sagat, Teddy Torres et Manuel Scalco pour vous offrir des live-shows inoubliables lors de la cérémonie des PinkX Gay Video Awards 2019.