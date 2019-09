Alex Roman kiffe les q***** les plus monstrueusement grosses !

« Ne vous demandez pas si je peux encaisser un mec monstrueusement bien monté mais si lui sait y faire avec moi ! » Dans le genre belle petite frappe exigeante, le plus souvent affiliée dans ses scènes à des types montés 23, 25, 28 voire 30 cm, le jeune Italien Alex Roman en jette. Ce n’est pas pour rien qu’il est nommé dans la catégorie meilleur passif aux PinkX Gay Video Awards 2019 : ses performances sont à la hauteur de ses affirmations provocantes sur les réseaux sociaux. Extraits :

« Je suis fier de moi quand des mecs vraiment bien montés s’enfoncent facilement dans mon trou du cul sans gel. »

« Puisque vous êtes nombreux à me poser la question, je n’utilise aucune drogue quand je me prends des queues, juste du poppers et des mollards. »

« Les hommes sont ma drogue. Je ne peux pas m’en passer. »

« Pour Noël ce serait top d’avoir une bite de 30 cm. »

« Personne n’arrive à bien me baiser à Milan. J’ai hâte d’être à Berlin pour m’y faire défoncer ! »

« Là où est ma place dans le monde ? Dans le coin sombre d’une dark room à Berlin… »

« Prenez-moi, utilisez-moi. »

« Cela fait moins de 24 heures que je suis à New York et mon trou s’est déjà fait annihiler ! »

« J’en ai rien à faire de ce que la société estime être beau ou laid. Un mec n’a pas à être « magnifique » pour moi. J’ai baisé avec des types que la plupart des gens trouvent laids alors que j’étais sacrément attiré par eux. Le sexe va au-delà du visage. Si cela compte pour vous, c’est que vous êtes quelqu’un de banal. »

Et le désormais fameux : « Il faut vraiment que vous appreniez à vous servir d’un mètre. Il y a trop de faux 22, 25, 28 cm de queue ! »

Si certains y voient de l’arrogance, ses admirateurs le vénèrent telle l’incarnation absolue de leurs fantasmes. Total respect à Alex et à son jusqu’au-boutisme ! 🙂 Si vous voulez voter pour lui – ou d’autres -, c’est sur le site www.pinkxgayvideoawards.com !