Trois fois 25 cm de bonheur ce week-end sur Man-X !

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 28 septembre à minuit : Caught (Fratboy-HelixStudios)

D’une manière ou d’une autre, ces gredins d’étudiants sont pris en flagrant délit de sniffage de sous-vêtements, de vols ou d’autres violations des règlements. Ils vont le payer cher et très profond !!! Six duos.

Le manplus : Un casting épatant !!!

Jayden Ellis bien baisé par Paul Pratt !

– Photos : Caught / FratBoy-HelixStudios

Jake Lyons culbuté par Michael Lee !

– Photos : Caught / FratBoy-HelixStudios

Jayden Ellis se donne à la grosse bite de Matthew Singer…

– Photos : Caught / FratBoy-HelixStudios

Jayden est à nouveau enculé ! Cette fois-ci par Michel Lee !!!

– Photos : Caught / FratBoy-HelixStudios

La bonne queue de Paul Pratt adore le petit trou de Brody West…

– Photos : Caught / FratBoy-HelixStudios

Matthew Singer s’enfonce entre les belles fesses de Marc Miles !!!

– Photos : Caught / FratBoy-HelixStudios

Dimanche 12 mai à minuit : Too Big To Fail (BarebackMonsterCocks-Staxus)

Le Britannique Marcus Campbell et ses 25 cm font fureur auprès des minets tchèques. Quatre duos.

Le manplus : Marcus Campbell x 3 ! 🙂 Ce beau et très bien monté Britannique est dans trois des quatre scènes du film. Toujours avec de délicieux Tchèques blonds. Trop bon… !!!!

Oubliez l’image des anciens pays du bloc de l’Est refermés sur eux-mêmes et hostiles à ceux qui viennent d’ailleurs. Le sublime Tchèque Martin Rivers n’est que caresses, baisers, pipes et cuisses ouvertes pour le Noir et TTBM britannique Marcus Campbell…

– Photos : Too Big To Fail / BarebackMonsterCocks-Staxus

Le bien membré Adam Webb gode et encule Casey Flip…

– Photos : Too Big To Fail / BarebackMonsterCocks-Staxus

Pauvre Connor Rex ! : Si le mignon Tchèque se trouve facilement des mecs, il a désespérément envie de sortir de ses habitudes. Fasciné par tous ces beaux athlètes et chanteurs noirs, il aimerait rencontrer au moins une fois dans sa vie un tel physique. Mais en Tchèquie, les Noirs, qui plus est gays ou bi, sont rares. Alors il rêve très fort et se crée un amant imaginaire, Marcus Campbell…

– Photos : Too Big To Fail / BarebackMonsterCocks-Staxus

Marcus Campbell est aux anges. Son court passage chez Staxus, en Tchèquie, lui a non seulement permis de visiter le magnifique centre historique de Prague mais aussi d’avoir au bout de sa grosse queue de jolis locaux. Cette fois-ci, il a droit au tendre et hyper cambré Lucas Drake…

– Photos : Too Big To Fail / BarebackMonsterCocks-Staxus

