On se donne corps et âme cette semaine sur PinkX (1er – 6 octobre)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 1er octobre à partir de minuit : Thick Poles, Thight Holes (Spritzz)

Un titre qui dit presque tout : « Gros pieux, trous serrés » ☺ Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Jake Kelvin a un corps superbement bien dessiné et le minou Harry Alexander est admirable de séduction quand il se fait culbuter par les musclés et TBM Jessie Taylor et Tyler Jenkins.

Le tout timide et très serré Olly Taylor se fait fourrer par l’entreprenant et monté épais Lee Will. Ça déchire !

– Photos : Thick Poles, Thight Holes / Spritzz

Pour être aussi bien foutu qu’un super-héros dessiné par les maîtres du genre (tels que Jim Lee, Patrick Fillon, Phil Jimenez ou encore Gary Franck), Jake Kelvin doit bien passer sept jours sur sept en salle de sport. Le blond Jasper James est tout heureux d’avoir un tel partenaire de baise !

– Photos : Thick Poles, Thight Holes / Spritzz

Venu d’Italie, le jeune et très joli new cumer Cody Rivers se retrouve avec un mec plus âgé, plus expérimenté, Chad Hayden…

– Photos : Thick Poles, Thight Holes / Spritzz

Harry Alexander est juste craquant ! C’est le minet parfait, celui qui salive déjà de se prendre de gros sexes de mâles musclés. Une bite dans le cul et une autre dans la bouche, Jessie Taylor et Tyler Jenkins sont à la hauteur de ses fantasmes !

– Photos : Thick Poles, Thight Holes / Spritzz

Vendredi 4 octobre à minuit : Open Door (BulldogRaw)

En jock-strap, les yeux bandés et le cul lisse, Dmitry Osten offre son cul à six inconnus pendant une journée. Balloté, défoncé, enfoutré, Dmitry jouit de n’être plus qu’une poupée de chair !

Le pinkplus : Un gang-bang extrêmement bandant. Le Russe Dmitry Osten se prend bite sur bite avec fierté ! « Slut is beautiful » !

Samedi 5 octobre à minuit : Love & Lust in New Orleans (Falcon Studios)

Bienvenue à la Nouvelle-Orléans où tout est prêt pour la journée et la nuit. Les bars sont bondés, les touristes sont lâchés et le jazz imprègne l’air humide et remplit tout le quartier français. Asseyez-vous et admirez la vue, goûtez à la nourriture et glissez vous dans des draps avec 10 étalons ! Six duos dont l’un consiste à des fellations et du bouffage de cul.

Le pinkplus : Love & Lust in New Orleans sublime les modèles ainsi que la Nouvelle-Orléans. Les co-réalisateurs ChiChi LaRue & Tony Dimarco ont d’ailleurs été élus meilleurs réalisateurs « all sex » aux Grabbys 2018 et meilleurs réalisateurs « assemblage de scènes » aux GayVN Awards 2019.

Tyler Roberts est rejoint dans la baignoire par Wesley Woods. Une caresse, un baiser et les deux hommes font l’amour. Le gros sexe de Tyler donne un tel plaisir à Wesley qu’on se dit que l’amour est toujours plus fort quand ça pénètre profond !

– Photos : Love & Lust in New Orleans / Falcon Studios

Alors que Sean Zevran nage dans la piscine, il est maté par Cooper Dang. Ce dernier l’aborde, lui offre un verre de vin. L’attraction est réciproque et le métis va baiser à fond l’Asiatique dans une chambre…

– Photos : Love & Lust in New Orleans / Falcon Studios

Les deux amoureux Michael DelRay et Skyy Knox reviennent sous la pluie d’un dîner. Alors qu’ils retirent leurs vêtements trempés, ils se regardent, se désirent. Skyy se retrouve vite fait avec la queue béton de Michael dans son cul cambré !

– Photos : Love & Lust in New Orleans / Falcon Studios

Kurtis Wolf et Wesley Woods se draguent sur les abords de la piscine et, se sentant libres, ils se bouffent le cul et se pompent en toute réciprocité.

– Photos : Love & Lust in New Orleans / Falcon Studios

Après une virée touristique dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans et bonne nuit, Pierce Paris et J.J. Knight se réveillent avec une trique à la hauteur de leur bite surdimensionnée. Et c’est celui qui a la plus grosse, J.J., qui va y aller à donf dans le cul de l’autre ! Tout finit par un geyser de foutre !!!

– Photos : Love & Lust in New Orleans / Falcon Studios

Kurtis Wolf et Brent Corrigan profitent de la vie nocturne de la ville sans oublier qu’ils sont faits de chair et désir…

– Photos : Love & Lust in New Orleans / Falcon Studios

Dimanche 6 octobre à minuit : Raw Volume 1 (CockyBoys)

Nos CockyBoys s’adonnent au sexe libre, sans inhibition, sans capote. Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Premier film en mode sans capote de CockyBoys. Devin Franco est véritablement superbe de partout !

Cory Kane et Aiden Ward commencent à baiser dans la chambre quand arrive Taylor Reign…

– Photos : Raw Volume 1 / CockyBoys

Enlacé, transpercé et saucé par le TTBM J.J. Knight, Taylor Reign n’est que ravissement !

– Photos : Raw Volume 1 / CockyBoys

Le top canon Devin Franco et le TTBM Calvin Banks pour un flip-flop en extérieur !

– Photos : Raw Volume 1 / CockyBoys

Transporté, défoncé, enspermé par Cory Kane, Ty Mitchell jouit du cul comme jamais !

– Photos : Raw Volume 1 / CockyBoys

