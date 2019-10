Le tout beau, tout nu et très très bien membré Måns Zelmerlöw !!!

Avec sa super chanson Heroes, sa chorégraphie qui nous avait conquis et lui-même, tellement canon, on lui avait facilement décerné « Twelve Points/Douze Points ». C’était il y a quatre ans, lors du Concours Eurovision de la chanson. L’actualité de Måns Zelmerlöw ? Une publicité pour une pharmacie en ligne suédoise qui reprend les codes d’un clip vidéo. Non seulement Måns y interprète Älskar MEDS, une pop très efficace, mais il joue à fond de son physique… 🙂 🙂



Si le voir à poil sur un cheval est des plus excitants, le moment où il pose tout habillé dans un studio photo est pur fantasme. Son érection est… énoooooooorme !!!!



Ça donne trèèèèèèèès faim ! 🙂