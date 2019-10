Jordan Fox n’a qu’une obsession : les s****** !

Qui fait un tour sur le compte Twitter principalement anglophone de Jordan Fox ne peut être que sidéré par la charge puissamment sexuelle de ses messages. À mille lieues des précautions d’usage nées de la vague #metoo et #balancetonporc, la porn star française s’exprime tel un mâle alpha dominateur et brutal. L’homme élégant, cultivé et chaleureux qu’il est laisse place à un prédateur qui flaire derrière les masques de la civilité tout ce qu’il y a de chienne soumise en nous. C’est extrêmement fantasmatique ! Extraits, avec certains mots censurés pour préserver les âmes sensibles :

« Ma bite est toujours dure comme du béton. »

« MAÎTRE JORDAN est aujourd’hui chaud pour détruire des s******. 😈 »

« J’attends qu’un sac à f***** vienne me pomper pour tout avaler ! 💦💦 »

« Tu vois ces grands pieds de macho? 👣 Taille 45. Adore-les, renifle-les, lèche-les. »

« Je suis un homme, alors la lingerie sexy m’excite ! Je veux que mes passifs portent des sous-vêtements de p*** : jockstrap, string, bas, dentelle… Je veux qu’ils se sentent très s****** au lit … Et toi, que portes-tu pour exciter ton actif ? »

« Plus je te traite comme de la m**** plus ma bite devient dure. Tais-toi et laisse-moi t’humilier. T’insulter. Te faire mal. Et je sais que tu aimes ça. S*****. »

« Ma bite est comme un chien : il mérite beaucoup de soin et d’attention. »

« Maître hardcore recherche s***** soumise. Candidats dévoués et expérimentés uniquement. »

« Ta place est à genoux, bouche affamée grande ouverte, yeux levés, reconnaissant ton infériorité et me suppliant de t’autoriser à me vénérer #masterjordan. »

– Photo : Atomix Blond / RidleyDovarez

Woah !!! Sa détermination de « serial super-niqueur » confortée par une filmographie où il défonce à tout va en fait naturellement l’un des nommés dans la catégorie meilleur actif des PinkX Gay Video Awards 2019. Pour voter pour Jordan Fox – ou d’autres – c’est sur le site www.pinkxgayvideoawards.com !