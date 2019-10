Alors qu’est régulièrement regrettée l’absence de personnages principaux ouvertement LGBT dans les productions cinématographiques labellisées DC et Marvel Comics, l’Arrowverse surprend très agréablement par sa normalité bi, lesbienne et gay. Pour ceux qui l’ignorent, l’Arrowverse est l’univers télévisuel super-héroïque de DC centré sur les séries Arrow, Flash, Supergirl et Legends of Tomorrow. Elles sont diffusées en avant-première sur la chaîne américaine The CW.



Les samedis 28 septembre et 5 octobre était diffusé en France sur CStar l’épisodes 7 de la saison 4 de Legends of Tomorrow. On a pu y découvrir le top canon Christian Keyes dans le rôle de Desmond Laveau, l’amant du sorcier Constantine – qu’on croyait hétéro -, qui est joué par Matt Ryan. Des fans n’ont pu s’empêcher de poster une vidéo qui concentre en quelques minutes leurs apparitions communes ainsi que l’enjeu de leur histoire d’amour…

Le baiser fougueux, la complicité amoureuse et surtout la sortie de la salle de bains de Christian Keyes, torse nu, serviette nouée à la taille… Tout cela a tant frappé le public dès la diffusion américaine en décembre dernier que le bel Afro-Américain a reçu des tonnes de propositions et compliments explicitement homosexuels. Être soudainement perçu comme un sex symbol gay l’a ébranlé. Il s’est fendu sur Instagram de ce message :

« Je n’éprouve que de l’amour pour tous les frères et sœurs de la communauté gay. Ceci étant dit, je ne me mêle des affaires de personne, c’est entre vous, avec ceux que vous aimez et Dieu. Si nous tous respectons la vérité de chacun, respectez-moi comme je vous respecte.

Messieurs, ne mettez pas dans les commentaires les émoticônes aubergine et, vous savez, les mots sexuels. Je ne suis pas fan de ça. J’apprécie que vous souteniez mon travail, mais nul besoin de harceler. C’est trop agressif. Nous nous devons juste de respecter ce que sont vraiment les gens. Je pense que c’est une demande juste. »

La vérité de Christian Keyes – qu’il ne formule pas explicitement dans son message -, est qu’il est hétéro. OK ! On respecte cela. Rappelons toutefois que ses scènes jouent la carte de l’homoérotisme et qu’il ne pouvait ignorer que nombre de réactions seraient homosexuelles : tout acteur adulte sait pertinemment que les spectateurs font le lien avec le personnage qu’il joue, surtout s’ils l’associent à une émotion forte. C’est ce qu’on appelle les risques du métier ! 😉