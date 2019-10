Éjaculation : Les conseils avisés d’Arad & co !

Exclusif de Falcon Studios Group/NakedSword, Arad Winwin est aussi l’un des mannequins vedettes d’Andrew Christian. Ce faisant, il apparaît régulièrement dans les publicités décalées de la marque où il s’agit moins de vanter les caractéristiques de sous-vêtements qu’un style de vie fun et sexe. Cette fois-ci, Arad ainsi que Nick Masc et Nic Sahara nous prodiguent leurs conseils avisés sur là où il fait bon éjaculer ! 🙂

Ainsi Arad nous invite-t-il à juter dans la bouche car c’est tout plein de protéine. Hahaha… Faut-il en conclure que ça aide à parfaire sa musculature ? Que c’est l’une des bases du régime alimentaire qui transforme un quidam en Apollon ? Ça donne furieusement envie de se gaver de sperme… 🙂

Rappelons que le bel Iranien est nommé aux PinkX Gay Video Awards 2019 dans les catégories meilleur actif, meilleur duo et porn star de l’année. Pour voter pour Arad – et d’autres – c’est sur le site www.pinkxgayvideoawards.com !

Les votes se clôtureront le 13 octobre et les résultats seront annoncés dans la nuit du 26 octobre lors d’une cérémonie au Dépôt où il y aura plein de porn stars internationales. Pour les préventes, c’est ici.