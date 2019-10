Réussir dans la vie passe par l’épanouissement sexuel dans les nouveautés de la semaine sur PinkX (8 – 13 octobre)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :



Mardi 8 octobre à minuit : Farid et ses potes (Citébeur)

Farid est sexy et il kiffe les mecs typés bruns et bien membrés pour le démonter ! Trois duos.

Le pinkplus : Un passif très endurant ! Il encaisse les coups de reins sans concession de Pablo Bravo, Juliano et Markizar.

Vendredi 11 octobre à minuit : Orgasmic Beef (ButchDixon)

Tatoués, Barbus, nos sportifs aiment le sexe viril, sans artifice et de préférence en extérieur !

Le pinkplus : Un casting européen qui démontre que la barbe et le tatouage ne peuvent plus être considérés comme une mode passagère. Les Espagnols Aday Traun et Iker Crown ainsi que les Tchèques Martin Dajnar et Ivo Kerk sont des archétypes de séduction virile. Quant au fougueux Espagnol Tony Banderas, il nous donne envie de s’essayer à la moustache ! 🙂

Le sport en plein air réserve de belles surprises. Quand le joggeur Iker Crown qui fait des étirements croise le marcheur Aday Traun, très vite les shorts tombent, les bites sont au garde à vous… et Aday sodomise Iker !

Thomas Axe est affamé et rien ne lui est meilleur que de bouffer le cul poilu et en sueur du beau barbu Martin Dajnar. Et après s’être mutuellement régalé de la bite de chacun, le TBM Thomas y va à fond dans Martin !

Toujours aussi insatiable, le daddy Dominique Kenique a choisi le jeune étalon moustachu Tony Banderas pour se faire sauter en extérieur, sur l’île de Gran Canaria !

Le daddy blond Axel Alex aime être désiré et baisé par de jeunes mecs musclés et tatoués, comme le top canon Ivo Kerk…

Samedi 12 octobre à minuit : Rags To the Riches (NakedSword)

Le blondissime Brésilien Alam Wernik a emménagé à New York dans le but de réaliser le rêve américain. Il découvre vite que la loi du plus fort sévit dans la jungle de béton et délaisse sur les trottoirs insalubres nombre de ceux qui s’y croyaient déjà. Déterminé à atteindre le sommet de la réussite, Alam fera tout ce qui est en son pouvoir pour passer de la pauvreté à la richesse.

le pinkplus : Le cul, les lèvres, la blondeur, la peau… Tout en Alam Wernik est un appel au sexe ! Heureux l’homme qui a la chance de le baiser !!! Le film – excellemment réalisé par mr. pam -, ne serait-il pas inspiré par la propre vie du pulpeux Brésilien ? 🙂

En circulant à vélo dans Manhattan, Alam Wernik regarde avec envie les vitrines des boutiques chics, rêvant du style de vie somptueux qu’il sait être son destin. Il retourne dans le petit appartement situé dans le East side et revient à la réalité sordide quand il tombe sur son colocataire Drake Rogers et le viril Dolph Dietrich faire leur affaire. Il les abandonne illico presto… Alam ne verra pas son ami gémir sous les coups de reins brutaux du barbu.

En quête d’argent, Alam Wernik travaille dans la restauration avec son nouvel ami Ian Frost. À la grande joie d’Alam, il est missionné dans un super penthouse situé dans L’Upper West Side. L’hôte de la soirée, l’herculéen Austin Wolf, est manifestement séduit par Alam. Mais au fil de la soirée, Austin s’éclipse avec Ian. L’un des invités, Parker Payne, en profite pour draguer d’Alam. L’Afro-Américain convainc même Alam que s’il veut vraiment attirer l’attention d’Austin, il doit faire devant une caméra de surveillance un sex live-show avec lui. Alam, qui n’a rien à perdre, donne son cul à Parker qui y va profond. Et au cas où ça ne serait pas suffisant, Alam laisse « accidentellement » tomber son portefeuille avant de partir…

Cependant, dans l’espace ultra privé du penthouse, le serveur-traiteur Ian Frost se fait baiser dans toutes les positions par Austin Wolf…

Rien ne va plus pour Alam. En quittant définitivement l’appartement sordide où il créchait, il se fait voler le sac de sport où il avait mis ses affaires, smartphone compris. Seul, sans le sou, avec nulle part où aller – Alam pense très fort à Austin Wolf. Il sait où aller… De son côté, Austin avait trouvé le portefeuille d’Alam et avait pris des dispositions pour que Ian Frost vienne chercher Alam. Il fut déçu d’apprendre que le Brésilien avait disparu. Mais il s’illumine quant il le découvre devant son immeuble. Il l’invite à l’intérieur, le déshabille avec tendresse pour qu’ils puissent se doucher ensemble avant qu’Austin ne parte pour son travail. Le lendemain matin, Austin trouve Alam endormi dans la chambre d’amis et ne peut plus cacher l’amour qu’il ressent. Les deux hommes ne font alors plus que baiser. Alam est en train réalisé à vitesse grand V son rêve américain !

Dimanche 13 octobre à minuit : Even More Twink 3 Ways (HelixStudios)

De très belles queues et des culs parfaits pour des parties à trois. Quatre trios.

Le pinkplus : Tant par leur physique que par leurs performances, les Helix boys sont parfaits. À noter que Sean Ford est depuis devenu un CockyBoy et que Blake Mitchell, Tyler Hill, Cole Claire et Angel Rivera ont quitté Helix.

À force de se poser des questions pour Action ou Vérité, Landon Vega et Wes Campbell défient Blake Mitchell de déballer sa grosse queue. Le coup d’envoi pour un festival de fellations, de bouffages de culs et pénétrations anales ! Le sperme coulera à flots !!!

Kody Knight reçoit chez lui Ricky Boxer et Tyler Hill. Dès qu’il ouvre le frigo pour leur offrir à boire, Tyler lui baisse le froc. Les trois amis ont alors la même envie : partouzer !

Les boyfriends Noah White et Sean Ford ont une soirée de congé et sont impatients de la remplir de bite ! En parcourant Grindr, ils salivent sur Corbin Colby. Il est trop beau pour être vrai. Mais quand ils lui font face, il est encore mieux que sur les photos…

Les minets Cole Claire et Angel Rivera ont fait des bêtises et ont besoin d’être corrigés. Josh Brady, leur maître TBM aux mains puissantes, va les fesser et sodomiser à tour de rôle !

