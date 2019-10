Pour qui a suivi la série Glee, Kevin McHale était Artie Abrams, le brun à lunettes qui se déplaçait en fauteuil roulant suite à un accident de voiture. Si on était également fan de Katy Perry, on l’avait reconnu dans l’amoureux transi du clip Last Friday Night (T.G.I.F.). Mais le jeune homme s’est depuis affranchi du look de geek ringard qui a contribué à sa notoriété.

En 2018 il a d’ailleurs fait son coming-out et il sort cette année un album à fortes composantes autobiographiques, Boy. L’un des titres, le beau et nostalgique Younger, bénéficie d’un clip qui irradie d’une tendresse infinie. Réalisé au Brésil par Hudson Rennan, porté par les mannequins Leo Grecco et Hugo Acioli, on pense très fort à certaines intros sexy-romantiques de CockyBoys…

Interrogé par Paper sur les paroles de Younger, Kevin McHale révèle qu’il est question de son premier boyfriend. Il l’a rencontré quand il avait 19 ans, ils sont sortis ensemble pendant huit ans et il l’appelle toujours son « meilleur ami ». Leur relation était caractérisée par l’incertitude sur la réalité de leur amour et Younger fait écho à la nostalgie de ce qu’ils auraient pu bâtir en tant que vrai couple. Et de conclure : « Maintenant nous nous réveillons en nous demandant comment nous nous sommes perdus. »