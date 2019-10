« PinkX Gay Video Awards 2019 » : Le vibrant appel de Jess Royan

Des journalistes « très sérieux » occultent le plus souvent dans leurs papiers les Oscars du X. Et quand ils en parlent, c’est avec un ton ironique, en instant sur la futilité de ces cérémonies. Lors des GayVN Awards 2019, la porn star US Wesley Woods avait su magnifiquement justifier leur raison d’être : « Nous sommes constamment rejetés, nous sommes tout le temps stigmatisés et ici je me sens en sécurité. J’espère parvenir à le faire ressentir à toutes les personnes présentes, et c’est peut-être pourquoi elles se sentent heureuses… »

Oui, ces cérémonies sont importantes parce que le porno est une chose sérieuse qui touche tant de gens, acteurs et producteurs compris. Nominé dans la catégorie meilleur acteur aux PinkX Gay Video Awards 2019, Jess Royan nous le rappelle avec ses mots :

Mon parcours d’acteur X est bien plus derrière moi que devant moi. Parce que tout comme vous, chaque jour mon corps vieillit, chaque seconde qui passe me rapproche de la fin, et c’est peut-être la dernière fois que je vous demande de me soutenir pour cette ultime élection des Award organisés par PinkX. Bien que je ne courre vraiment pas après les victoires ou les awards, cette édition des PinkX Awards a une saveur particulière pour moi cette année, et je ne sais pas pourquoi. Bref, si vous aimez mon travail, mon style fun « hors cadre », je demande votre soutien, peut être une dernière fois, en m’apportent votre soutien dans la catégorie » meilleur acteur de l’année », en cliquant ici : https://www.pinkxgayvideoawards.com/fr/vote/

Les votes se clôtureront le 13 octobre. Les résultats seront annoncés dans la nuit du 26 octobre lors d’une cérémonie prestigieuse au Dépôt. Pour les préventes, c’est ici.