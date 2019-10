Sortilèges et parties de jambes en l’air ce week-end sur Man-X

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 12 octobre à minuit : Raging Twink Boners (Raw-Staxus)

Vous souvenez vous ces jours de jeunesse et d’insouciance quand vos érections intempestives étaient le centre de votre univers et que la seule chose à laquelle vous pouviez penser était la prochaine baise ? C’est le genre de situation que nos minets doivent résoudre, et Dieu sait qu’ils savent s’y prendre ! Quatre duos.

Le manplus : Des Tchèques, un Roumain, un Espagnol et un Mexicain… Un casting internationale des plus bandants !

Au coin du feu, le beau Tchèque Vittorio Vega prend possession du délicieux cul du blond roux Mexicain Dimitri !

Via Skype, l’Espagnol Jake Stark et le Tchèque Vitali Kutcher se donnent rendez-vous dans l’appartement de ce dernier. Vitali a beau être tout frêle et tout mignon, sa bite fait des ravages dans le cul de Jake !

Le Roumain Jared Shaw est un plaisir des yeux que convoite le Tchèque Abir Tevel. Sa façon provocante de se savonner sous la douche fait bander Abir qui veut le baiser coûte que coûte. 9a tombe bien, Jared a très envie d’une bonne queue, d’où qu’elle vienne !

Comment résister au Tchèque Ron Negba ? Surtout quand le blondinet supplie d’y aller toujours plus profond ? Vittorio Vega ne peut que le prendre au bout de sa queue et se déchaîner !

Dimanche 13 octobre à minuit : Shag Pad (HelixStudios)

De nos jours, un jeune sorcier use de sortilèges pour transformer de beaux mecs en adorateurs du sexe gay. Il les fait défiler les uns après les autres dans sa garçonnière… Un trio et trois duos.

Le manplus : Le genre fantastique va très bien à Helix. D’autant que les modèles sont à la hauteur des performances physiques attendues. Et sans effet spéciaux ! 🙂 Une mention spéciale à la souplesse du corps de Kurt Summers quand il se fait défoncer dans toutes les positions par Max Carter.

En costume-cravate, le maléfique Marco Russo a jeté son dévolu sur l’innocent Travis Groves. Etudiant dans une prestigieuse université, Travis perd le contrôle de lui-même pour n’être plus qu’un orifice béant . Marco jouit d’y enfoncer sa queue massue !

Marco Russo utilise sa sorcellerie pour attirer Blake Stevenson et de Tyler Knight. Calé sur le canapé, Tyler est vigoureusement baisé par Blake sous le regard lubrique de Marco. Celui-ci se joint à eux en insérant sa bite dans la bouche puis dans le cul de Tyler. Le passif jouit de servir de vide-couilles !

Marco Russo convoque Tyler Knight et Travis Groves pour une nouvelle sex-party endiablée. Tyler pompe Travis puis celui-ci enfonce sa queue dure dans le cul brûlant de Tyler. Que de sperme crémeux au final !!!

Kurt Summers est accueilli par le blond Max Carter, fin prêt à le trouer de sa grosse bite…

