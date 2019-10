John Giorno, mort à 82 ans, artiste Queer engagé !

Crédit photo : libération : John Giorno à Paris en 2009.

Photo Olivier Roller. Divergence

Le poète iconique de la Beat Generation John Giorno est décédé ce dimanche à l’âge de 82 ans. Artiste expérimental et figure de la représentation Queer, il laisse derrière lui une oeuvre aussi variée qu’engagée, et une parmi tant, le « Pornographic Poems » que vous pouvez découvrir sur PinkFlix, notre service à la demande

The Pornographic Poem est un poème oral de John Giorno dans lequel il utilise la pornographie comme matériau de base et la transforme en poésie. Même si c’est de toute évidence particulièrement excitant, cela questionne aussi le sujet même de la pornographie.

Le réalisateur s’est donc servi de cette approche pour essaye de représenter ce qu’est la pornographie à ses yeux : Comment la représenter sur un écran, comment le spectateur se la représente et ce que nous en disons.

Le film « Pornographic poems » est disponible à la demande sur Pinkflix