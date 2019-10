Les princes charmants existent cette semaine sur PinkX (15 – 20 octobre)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 15 octobre à minuit : The Tourist (Raging Stallion Studios)

Un touriste égaré en Espagne peut apprécier le beau temps et faire de belles rencontres. Mais les apparences peuvent être trompeuses…

Le pinkplus : Sublimé par des modèles top canon et un cadre pittoresque, The Tourist n’en est pas moins un porno au scénario vénéneux. Toutefois, sa toute fin originellement dramatique est édulcorée dans sa version PinkX.

Musclé, poilu et tatoué, l’Australien Rogan Richards se perd dans les rues de Madrid. Quand il tombe sur le beau et sexy Abraham Al Malek, il est sous le charme. Et quand ce dernier lui dit « Fuck me ! », il le suit chez lui pour un plan cul. Alors qu’il baise à fond le Madrilène, il ignore encore qu’il est tombé dans un piège !

– Photos : The Tourist / Raging Stallion Studios

Les rues de Madrid regorgent de beaux mâles qui ne vous sourient pas forcément pour vos beaux yeux mais pour votre argent. Les tapins Donato Reyes et Dario Beck savent s’y faire avec Alessio Veneziano…

– Photos : The Tourist / Raging Stallion Studios

Séquestré, Rogan Richards fait entendre des gémissements qui font venir à lui Paco, l’un des hommes de mains d’Abraham Al Malek. Superbe de virilité, Paco n’en est pas moins accro aux grosses bites. Il ne résiste pas à la tentation de se faire sodomiser par le captif…

– Photos : The Tourist / Raging Stallion Studios

Cependant, Abraham se divertit avec Bruno Boni…

– Photos : The Tourist / Raging Stallion Studios

Vendredi 18 octobre à minuit : Cade Has A Big Fat Dick (JakeJaxson-CockyBoys)

Cade Maddox est un super beau mec au corps parfait et à la bite massue. Spontané et joueur, il est aussi et surtout un actif merveilleux. Il est accompagné de Justin Matthews, Sean Zevran et Josh Moore, tous de véritables princes charmants pourvus d’une grosse bite. Quatre duos.

Pinkplus : De la tendresse, des saillies puissantes et de très beaux mecs, l’excitation est au max dans chacune des scènes. Ben Masters est particulièrement fantasmatique passif !

Le tout mignon Grayson Lange suce une glace au bord de la piscine quand survient le beau et TBM Cade Maddox. Grayson délaisse la glace pour se délecter du délicieux et juteux membre viril de Cade…

– Photos : Cade Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Le sexy et sophistiqué Ethan Slade parle avec envie du top canon Britanique Josh Moore. Il meurt d’envie de ressentir son gros sexe s’enfoncer en lui. Josh sera à la hauteur de son fantasme !

– Photos : Cade Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Au contact du super beau métis Sean Zevran, Ben Masters va superbement se transformer en Ben « Slaves »… 🙂

– Photos : Cade Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Lors d’une fête, Troy Accola et Justin Matthews s’isolent pour baiser…

– Photos : Cade Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Samedi 19 octobre à minuit : Dicklicious (HardFriction-Raging Stallion Studios)

Goûtez à neuf hommes « Dicklicious » ! Les queues sont alléchantes et les trous s’honorent d’un délicieux fumet ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Une réalisation 100% sexe de Steve Cruz, avec des mecs affamés de bites et de culs. Le duo Aarin Asker et Bravo Delta est excellent ! Leur jouissance est hyper communicative !!!

Aarin Asker à la merci de la virilité de Bravo Delta !

– Photos : Dicklicious / HardFriction-Raging Stallion Studios

Derek Deluca, Tegan Zayne et Bruce Beckham : un mélange de générations pour une baise qui roule bien !

– Photos : Dicklicious / HardFriction-Raging Stallion Studios

La super croupe de Bruno Bernal excite Myles Landon qui assure grave pour le faire jouir de la prostate !

– Photos : Dicklicious / HardFriction-Raging Stallion Studios

Le bestial Brian Bonds a tout pour lui le beau cul imberbe de Rafael Lords…

– Photos : Dicklicious / HardFriction-Raging Stallion Studios

Dimanche 20 octobre à minuit : Straight Chexxx (NextDoorStudios)

De jeunes hommes évoluant dans le même quartier de Las Vegas vont voir leur vie transformée grâce à l’amour et au porno ! Il y a le romantique (Markie More) qui est secrètement amoureux de son pote viril (Frank Long) qui souffre encore de sa rupture avec son ex (Ty Thomas) et ne veut le considérer que comme un ami. Le coach sportif (Jimmy Clay) qui est à voile et à vapeur avec la complicité de sa chérie (Carolyn Pierce). Et l’hétéro aspirant comédien (Quentin Gainz) qui gagne de l’argent en étant camboy. Quatre duos et un trio.

Le pinkplus : Le blockbuster 2017 de NextDoorStudios ! En puisant dans la vie même des acteurs « gay for pay » du studios nord-américain ainsi que dans celle du réalisateur Rocco Fallon, l’ex twink Tucker Scott, Straight Chexxx prouve que le porno n’est jamais aussi bon que lorsqu’il parle de lui-même. L’expérience romanesque de ceux qui font le X est matière à des histoires d’amour et de sexe émouvantes, cocasses, crédibles et excitantes. Notons toutefois que s’il avait été produit cette année, le film aurait dû intégrer le revirement fondamentaliste d’un « gay for pay » – en l’espèce Markie More qui n’est plus que critiques sur le milieu du porno gay.

Alors qu’il vient d’emménager chez son pote Markie More, le viril barbu Mark Long a des pensées obscènes. Il kiffe à fond son nouvel entraîneur Jimmy Clay, soit disant hétéro…

– Photos : Straight Chexxx / NextDoorStudios

Ty Thomas se lie avec Markie More, le meilleur ami de son ex, Mark Long, après les avoir croisés au bar…

– Photos : Straight Chexxx / NextDoorStudios

En retard pour une audition Quentin Gainz est toutefois reçu par le directeur de casting Dean Phoenix. Celui-ci pense qu’il a ce qu’il faut pour être au top…

– Photos : Straight Chexxx / NextDoorStudios

Les seconds ébats entre Mark Long et Jimmy Clay ont été diffusés à leur insu sur le site où Quentin s’exhibe en solo et la vidéo devient virale. Si Quentin la supprime par la suite, il comprend qu’il peut se faire beaucoup plus de fric en mettant en ligne de la baise. Alors il sollicite Jimmy et Ty Thomas pour un tournage à trois… Ainsi naissent des stars du X !!!!

– Photos : Straight Chexxx / NextDoorStudios

