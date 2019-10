RIP : L’ex-exclusif de Hot House Alex Collack a-t-il été terrassé par un chagrin d’amour ?

Relayé en premier lieu par TheSword, l’hommage que le fondateur du label Hot House Steven Scarborough a posté sur son Facebook privé est bouleversant : Sergey Yeremeyev, qui fut l’exclusif de Hot House Alex Collack, est décédé. Il devait bientôt fêter ses 46 ans :

« Dévasté. Il y a près d’une semaine on a entendu des nouvelles, difficiles à confirmer, que notre très cher ami Sergey Yeremeyev était décédé d’une crise cardiaque. Nous étions totalement submergés par l’information et en même temps dans le déni que cela puisse être vrai. J’attendais que Sergey refasse surface, qu’il nous revienne d’un de ses longs voyages pour raconter qu’il ne s’agissait que d’une terrible méprise. Le chagrin n’a fait que s’aggraver car nous avons été incapables de savoir ce qui est exactement arrivé à Sergey. Ma plus grande peur c’est qu’il ait été seul quand il est mort. J’espère que cela n’a pas été le cas.

Je me sens incapable de transmettre à l’écrit ma profonde tristesse. Sergey était une force de la nature, une boule d’énergie qui fut un ami cher et loyal. Son énergie était si incandescente que se retrouver avec lui pouvait être à la fois grisant et épuisant. Je le dis de la manière la plus aimante. C’est comme s’il fallait profiter au plus de la vie car elle est trop courte. J’ai rencontré Sergey lors de notre travail au sein de Hot House où il est immédiatement devenu un membre proche de notre famille. Ce fut un plaisir de travailler côte à côte aux salons IML et lors des Folsom Steet Fairs au cours des années. Il aimait les gens et les gens l’aimaient en retour.

Très fier d’être russo-américain, Sergey avait été steward, culturiste, résident du Queens et flic de la ville de New York. Il était passionné par sa jeep et Chase, son pitbull terrier bien-aimé. Ses abdos dessinés comme des tablettes de chocolat faisaient l’envie de beaucoup, mais si vous aviez une quelconque interaction avec lui vous saviez qu’il était accro au sucre. Avant de monter sur un plateau, sa première exigence était de disposer d’une boîte de donuts glacés juste à côté de lui. Et non, il n’allait pas partager ses donuts !

Brent et moi sommes très chanceux d’avoir dîné avec Sergey pendant trois heures en février dernier, alors qu’il faisait une escale à San Francisco. Honnêtement, il avait le cœur brisé à cause de son récent divorce. Je ne peux pas m’empêcher de me demander si cela n’a pas contribué à sa mort prématurée.

Tant d’entre nous t’aimaient Sergey. Nous te disons au revoir cher ami. Notre monde sera maintenant un peu plus sombre, mais ta lumière brûlera en nous pour toujours. »

Steven Scarborough

Alex Collack lors de la Folsom Street Fair en 2005 / Sergey Yeremeyev avec Chase, son pitbull, en septembre 2019

– Photos : Thom et Sergey Yeremeyev

Alex/Sergey avait tourné seulement chez Hot House, dans une quinzaine de films sortis entre 2003 et 2008. Sa photogénie ainsi que son statut d’« exclusif à vie » de Hot House lui ont valu de faire plusieurs fois la couverture de DVD……

L’hommage que lui rend Steven Scarborough délivre plusieurs informations que les fans de l’acteur porno ne connaissaient pas forcément. Outre son nom, il y a les activités qu’il a embrassées avant, pendant ou après le porno : né en Russie, installé aux USA où il a acquis la nationalité américaine, il était dernièrement flic à New York. Il a d’ailleurs posé plusieurs fois en uniforme sur son Instagram.

Scarborough évoque aussi un divorce douloureux qui aurait fragilisé l’ex-porn star. On trouve effectivement trace sur les réseaux sociaux de photos de son mariage en juillet 2017. Son époux était Troy du Toit.

– Photos : Sergey Yeremeyev

D’origine sud-africaine et occasionnellement mannequin, Troy du Toit fut shooté en 2014 par le duo français Exterface. Il se montrait superbement « dévêtu » en KickSagat, la marque qu’avait créée François Sagat.

– Photos : Exterface

Ni Sergey, ni Troy n’avait parlé de leur divorce. Ils avaient juste cessé d’alimenter leur Instagram pendant plusieurs mois pour le réactualiser à partir de février/mars 2019. Les photos où on les voyait régulièrement ensemble ainsi que leurs mots doux n’étaient plus d’actualité, voire avaient été supprimés. Troy a toutefois reposté le 1er octobre dernier une photo du couple avec la déclaration suivante :

« RIP mon cher Vitalyevich. Je t’aime comme jamais auparavant. Tu seras toujours dans mon coeur et je t’aimerai toujours! Mon cœur saigne et je n’ai aucune idée de comment traverser tout ça. »

Ils s’aimaient et ne se sont pas épargnés un divorce. Pourquoi ?

À lire les très nombreux hommages qu’il génère (comme ici, là ou là), Sergey Yeremeyev/Alex Collack était un ami exceptionnel. RIP.