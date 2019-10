Moite et orgiaque : la nouvelle pub sexe d’Andrew Christian !

La marque de sous-vêtements américaine a beau nous avoir habitués à leurs pubs fun et sexy, la dernière en date est plus torride encore, sans doute parce que le fun y est absent. Seules comptent les effusions orgiaques auxquelles s’adonnent huit beaux mâles dénudés : Arad Winwin, Nick Masc, Walker, Lyle Anthony, Beaux Banks, Nic Sahara, Eddy CeeTee, Lucas Leon…

Notons qu’à l’exception de Nick Masc, Walker et Lyle Anthony, les autres top modèles font aussi carrière dans le X. Arad Winwin et Beaux Banks sont d’ailleurs nommés aux PinkX Gay Video Awards 2019. Dans les catégories meilleur actif, meilleur duo et porn star de l’année pour le premier et dans celle du meilleur new cumer pour le second. Quant à Eddy CeeTee, il est l’un des protagonistes de Sling, nommé dans la catégorie meilleur film étranger.

Résultats dans quelques jours, le 26 octobre prochain, lors de la remise des prix qui se tiendra à Paris, au Dépôt. Une soirée avec plein de stars françaises et internationales. Un événement auquel les fans se font une joie d’y être.

Les préventes sont ici.