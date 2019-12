Nouvel boîte de prod française, Rubis Collective a fait tourner ses fondateurs ainsi que Pierre Emö et Guillaume Wayne pour sa première scène : Rubix. Une œuvre onirique qui rend hommage à certaines figures iconiques de la culture gay ainsi qu’à son cinéma d’auteurs. On pense beaucoup au Querelle de Fassbinder et au Pink Narcissus de James Bidgood. Primé cette année meilleur court-métrage porno international au Porn Film Festival de Vienne, Rubix est à retrouver dès maintenant et en illimité sur Pinkflix !

Jo (Pierre Emö), un marin en permission à la Querelle, croise le long des berges une population interlope. Il y rencontre Cuir (Crystal Cum) dont la bite épaisse est un vrai plaisir à branler.

Après avoir bien pompé Jo, Cuir l’emmène au Rubix, un baisodrome kitsch tout de rose tamisé. Le marin s’y fait passionnément enculer par le tatoué et très bien membré Guillaume Wayne. Autour, un réalisateur (Saphir Cocks) filme leurs ébats, un gladiateur (Crystal Cum) tient un livre qu’on ne lit que d’une main, un skateur (Amber Balls) sniffe une basket, un Saint-Sébastien (Diamond Bitch) est sensuellement supplicié et un travesti en geisha (Pearl Butt) reluque.

Notons que les sexy Crystal Cum, Saphir Cocks, Amber Balls, Diamond Bitch et Pearl Butt font partie des fondateurs de Rubis Collective.

