Pour la fin de l’année, on trinque et on touze sur PinkX (24-31 décembre)

Mardi 24 décembre à minuit : Once You’ve Gone Black (AllWorldsVideo-C1R)

Des hommes chauds sont au rendez vous de cette prod signée Chi Chi LaRue. Trois duos et un solo.

Le pinkplus : L’interethnique peut aussi aller de pair avec l’intergénérationnel : le daddy black Ray Diesel adore trouer des minets blancs !

Jackson Reed par la taille alléchée de la grosse pine noire de Ray Diesel va donner de la langue et du cul !

– Photos : Once You’ve Gone Black / AllWorldsVideo-C1R

Fredrick mate sur son iPad un duo versatile en jock-strap : Mike Maverick et Seth Santoro !

– Photos : Once You’ve Gone Black / AllWorldsVideo-C1R

Timothy Drake, autre minet blanc à la merci du daddy noir à grosse bite Ray Diesel !

– Photos : Once You’ve Gone Black / AllWorldsVideo-C1R

Vendredi 27 décembre à minuit : US Road Dick (FrenchTwinks)

Nos FrenchTwinks sont aux USA sur la route 66. Ils croisent de bons petits coups du coin. Et leur arrivée à Las Vegas, la ville du sexe, va donner lieu à des orgies. Un plan à sept, un trio et un duo.

Le pinkplus : La réalisation, les modèles, leurs jeux d’acteurs ainsi que leurs performances sexuelles, tout est excellent. Rappelons que US Road Dick est nommé aux GayVN Awards et CyberSocket Web Awards 2020.

À bord d’une Jeep rouge, Paul Delay, Enzo Lemercier, Chris Loan et Doryann Marguet démarrent leur Road Trip américain sur la mythique Route 66. Mais lorsque Chris décide de tester les performances du 4×4 dans les dunes, le périple tourne au cauchemar. Les garçons se retrouvent perdus au milieu du désert californien, sans aucun réseau et loin de toute civilisation. Mais alors que la nuit commence à tomber, ils aperçoivent une maison et s’y rende en espérant trouver de l’aide. Ils y trouvent effectivement Luke Allen, un jeune Américain qui les prendra toutefois au début pour des malfaiteurs. Mais Enzo saura le convaincre de leurs bonnes intentions à coups de bite.

– Photos : US Road Dick / FrenchTwinks

Après leur rencontre providentielle avec Luke Allen, Doryann, Paul, Chris et Enzo reprennent la route et arrivent à Las Vegas. Ils ont bien l’intention de profiter au maximum des opportunités qu’offre la ville du sexe. Après une virée alcoolisée dans des casinos, ils rentrent à l’hôtel. Les amoureux Doryann et Paul d’abord, qui s’embrassent sur le canapé. Puis Chris et Enzo qui ont décidé d’inviter trois Américains pour boire un dernier verre et plus. C’est ainsi que Justin Stone, Chris Summers et Alex Killborn se retrouvent à partouzer avec nos Français !

– Photos : US Road Dick / FrenchTwinks

Après une nuit de folie et de débauche à Las Vegas, Paul se réveille aux côtés d’Enzo, mais son chéri Doryann n’est pas dans la chambre. Paul se demande bien où son amoureux a pu disparaître sans son téléphone ni son porte-monnaie. Chris et Enzo font le tour de la ville pour essayer de trouver Doryann, sans succès. Paul se remémore les événements de la veille et revoit Doryann entrain de baiser Chris Summers avec une incroyable passion. Hum… Il débarque dans la chambre de Chris et découvre effectivement Doryann entrain de se faire sucer ! Une dispute éclate et Doryann, confus, tente de se justifier. Chris assiste gêné à la dispute. Doryann et Paul en arrivent à se promettre de ne plus jamais se mentir et de s’autoriser du sexe à plusieurs du moment qu’ils y participent ensemble. Un plan à trois torride qui va sceller les nouvelles règles de leur couple…

– Photos : US Road Dick / FrenchTwinks

Samedi 28 décembre à minuit : Just One Night (JakeJaxson-CockyBoys)

New York est la ville qui ne dort jamais, celle dont les habitants sont toujours en mouvement. Just One Night suit plusieurs de ses résidents qui passent une nuit mémorable. Quatre duos.

Le pinkplus : Une plongée fantasmatique dans un New York idéalisé. La photographie est superbement cinématographique.

Après avoir vagabondé dans les rues de New York, puis participé à une soirée très hot au Musée du Sexe, Sean Zevran et Levi Karter font l’amour avec passion…

– Photos : Just One Night / JakeJaxson-CockyBoys

Calvin Banks quitte la soirée, prend le métro et croise Allen King. L’attraction entre les deux est immédiate. Dehors, dans la nuit seulement éclairée par les phares d’une voiture, les deux jeunes hommes s’entre-pénètrent fiévreusement !

– Photos : Just One Night / JakeJaxson-CockyBoys

Taylor Reign et Jacen Zhu sont sur une terrasse puis se retrouvent en toute intimité à l’intérieur d’un appart…

– Photos : Just One Night / JakeJaxson-CockyBoys

Boomer Banks et Michael DelRay en mode flip-flop des plus tendres et des plus déchirants ! Boomer en a une qui est vraiment très grosse !!!!

– Photos : Just One Night / JakeJaxson-CockyBoys

Dimanche 29 décembre à minuit : Bare (NakedSword)

Pas d’histoire, juste du sexe sans tabou ni capote. Quatre duos.

Le pinkplus : Il y a un côté intimiste très CockyBoys dans ce Bare. L’excellent premier duo nous fait encore plus regretter le décès du très beau new cumer Jay Dymel en juin dernier. Ryan Stone, son partenaire de scène, était son mec dans la vraie vie.

Au levé du soleil, la queue de Ryan Stone grandit et trouve sa place dans le trou chaud et étroit de Jay Dymel.

– Photos : Bare / NakedSword

Avec ses 25 cm de queue, JJ Knight fait irrésistiblement gémir de douleur et de plaisir Nic Sahara !

– Photos : Bare / NakedSword

Colby Tucker, croupe soumise à la bonne bite de Steve Lee !

– Photos : Bare / NakedSword

le beau new cumer Nic Sahara se fait versatile avec Jack Hunter !

– Photos : Bare / NakedSword

Lundi 30 décembre à minuit : Le Garçon Scandaleux (CockyBoys/PinkX)

À Paris, trois mannequins internationaux se lancent dans des aventures sexuelles des plus perverses…

Le pinkplus : Le Garçon Scandaleux est E.N.T.H.O.U.S.I.A.S.M.A.N.T. La vision que donnent de la capitale les réalisateur Jake Jaxson et RJ Sebastian réenchante en l’actualisant l’imaginaire décadent du Paris « fin de siècle » de Huysmans, Jean Lorrain… et Oscar Wilde. Le film nous fait aussi redécouvrir des porn stars françaises : Doryann Marguet est fantastique dans son incarnation du Français beau, arrogant et dominateur. Le FrenchTwink Paul Delay oscille merveilleusement entre délicatesse, intellectualisme et « garce attitude ». Quant à l’autre FrenchTwink du film, Chris Loan, il nous apparaît dans toute sa fragile humanité.

Rappelons que Le Garçon Scandaleux a été élu meilleur film étranger aux PinkX Gay Video Awards 2019 et que Chris Loan et Levi Karter ont décroché aux mêmes awards le prix du meilleur duo. Le film est en outre nommé aux XBIZ et GayVN Awards 2020.

Lors de la fashion week à Paris, les mannequins nord-américains Ben Masters, Cory Kane et Sean Ford, décident sous l’impulsion de ce dernier de s’adonner à un marathon sexuel, faisant leur cette citation d’Oscar Wilde : « Le seul moyen de se délivrer d’une tentation, c’est d’y céder. » À la condition toutefois de s’y prendre « à rebours », comme à l’ancien temps où il n’y avait ni site ni application de drague. Et bien sûr, le défi consiste à ne pas s’attacher ! Et tant mieux si leurs conquêtes souffrent de leur soudaine indifférence après l’amour.

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

Séance d’essayage chez le designer Octave Lambert-Bonnefoi. Les habits d’un noir corbeau revisitent avec raffinement le costume des dandies de la Belle Époque. Très excité par l’attitude provocante de Paul Delay, mannequin Français aux longs cheveux adepte du porte-jarretelles, Ben est le premier des trois à céder à la tentation. Il suit le Français dans une chambre, le palpe, le renifle, le caresse… et le sodomise. Paul a beau se faire tirer les cheveux et subir des coups de boutoir fulgurants, il exhorte l’Américain à ne pas se retenir.

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

Entretemps, le Québécois Carter Dane a quitté le continent nord-américain pour des vacances en France, à Paris. Sur place, il se rend au quartier gay du Marais et pénètre dans la librairie Les Mots à la bouche. Il a alors la surprise de tomber sur Sean accompagné de Cory. Sean ne lui est pas inconnu. Ils s’étaient rencontrés à un mariage et avaient eu une relation d’un soir. Il se souvient encore comment il s’était retrouvé les mains ligotées au lit, la bouche limée par la bite de Sean.

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

Sean fait au contraire mine de ne pas le reconnaitre… pour ensuite se raviser et l’inviter à une soirée. Et comme pour lui rappeler son goût pour le vice, il demande à Cory de se déboutonner devant lui et d’exhiber son très gros calibre. Témoin de la scène, le libraire est choqué. Carter ne sait pas quoi penser, si ce n’est qu’il a la perversité de Sean dans la peau…

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

Lors une séance photo, Sean s’essaye à converser avec un autre mannequin américain, Damian Grey. Il est très beau mais bien trop provincial pour lui. Et la goutte d’eau qui fait déborder le vase c’est lorsqu’il ose mettre sur le même plan le Paris de Las Vegas et la Capitale de la France. Cette faute de goût est impardonnable pour Sean et il va le lui faire payer. Machiavélique, il lui arrange un rendez-vous galant avec Cory qu’il présente comme un romantique. Il sait que ce dernier aura plaisir à découvrir le beau gosse pour lui labourer la gorge et le rectum sans jamais penser à l’amour. Cory saute effectivement Damien qui est fasciné par son gros sexe. Et après avoir joui, pendant que Damien dort tendrement auprès de lui, Cory ne manque pas de remercier Sean pour lui avoir offert son premier bon coup du jour !

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

En se rendant au Dépôt, le lieu d’invitation que lui a indiqué Sean, Carter fait face à Doryann Marguet, un physionomiste à la belle allure mais très désagréable. Quand il finit par rentrer, il découvre un lieu sous-terrain labyrinthique et orgiaque. Il croise un beau gosse à grosse bite (le FrenchTwink Jules Laroche), un couple en train de baiser dans une cabine (Levi Karter et Chris Loan). Puis il voit dans une piscine intérieure Sean en train de regarder partouzer Cory, Ben, Paul, Levi, Chris… et Allen King. Ça l’attire et le révulse. Et alors qu’il rebrousse chemin, il se fait serrer par Doryann. Impossible de lui échapper. À ses ordres de retirer un à un ses vêtements, Carter s’exécute. Et quand le Français le pénètre, le Québécois à la croupe magnifiquement cambrée en est réduit à l’état de chair à baiser gémissante, ballotée au gré de coups de reins brutaux.

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

Après l’orgie dans la piscine, tout le monde s’est éparpillé. Levi attend toutefois de retrouver Chris dans la cabine qu’ils avaient déjà occupée, mais en vain. Il pensait pourtant que ça avait matché tous les deux. Et alors qu’il se convainc que cette rencontre n’aura pas de suite il reçoit un texto. Chris l’invite à passer chez lui. Levi ne se fait pas prier. Arrivé sur place, un superbe appartement décoré avec soin, il comprend pourquoi le Français était parti aussi vite : il voulait le retrouver en toute intimité, sans voyeurs ni baiseurs autour d’eux. Ému par tant d’attention, émerveillé par la beauté de son amant, Levi se donne sans retenue…

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

Autre rencontre décisive dans la piscine du sex-club parisien, celle entre Paul et Sean. Las de s’adonner à des turpitudes qui n’ont même plus le goût de la nouveauté, l’Américain devient réceptif à un sentiment qu’il avait tu. Le naturel et la joliesse du Français ne peut que l’aider à s’émanciper du cynisme qu’il avait porté au plus haut pour s’ouvrir à l’amour…

– Photos : Le Garçon Scandaleux / CockyBoys et PinkX

Mardi 31 décembre à minuit : Drenched Vol 1 (MenAtPlay)

Tous les chemins qu’empruntent ces beaux mecs en costard-cravate mènent irréversiblement à des grosses bites, à des fesses bien arrondies et à des baises mémorables ! Cinq duos.

Le pinkplus : Deux Espagnols (Dani Robles, Sunny Colluci), deux Russes (Vadim Romanov, Dato Foland), deux Brésiliens (Andy Star, Andy Onassis), un Hollandais (Logan Moore), un Belge (Damon Heart), un Tchèque (Malek Tobias)… un casting international irrésistible, qui plus est rehaussé par des scénarios excitants ainsi que par des costumes bien coupés et seyants !

Pour se préparer à une audition afin de décrocher un rôle, le top canon Damon Heart emprunte un costume de son colocataire Logan Moore sans lui demander l’autorisation. Logan est un peu énervé, mais aussi très excité en voyant combien Damon porte bien son costume. Quand ce dernier lui demande en plus de lui donner la réplique tout en s’étant attaché à une chaise, Logan ne pense plus qu’à une chose…

– Photos : Drenched Vol 1 / MenAtPlay

Homme d’affaires soucieux d’entretenir sa forme, le viril Andy Onassis va régulièrement dans un club de gym. Ce qu’il n’y fait pas, c’est baiser sur place. C’est pourtant ce qui se passe quand il croise le beau blond Malek Tobias…

– Photos : Drenched Vol 1 / MenAtPlay

Après avoir renversé du champagne sur la braguette de Vadim Romanov, Andy Star lui extirpe sa très grosse bite pour s’en empiffrer par tous les trous !

– Photos : Drenched Vol 1 / MenAtPlay

Business man des plus sexy, Logan Moore suscite la convoitise. Dans le sauna qu’il fréquente, il tape dans l’œil de Sunny Colucci. Celui-ci le drague, mais Logan se rhabille dans les vestiaires. Mais l’autre insiste et Logan craque : il se retrouve en costard dans le Jacuzzi avec le délicieux cul de Sunny au bout de la langue et de la queue !

– Photos : Drenched Vol 1 / MenAtPlay

Le contremaître Dato Foland est furieux. L’homme d’affaires Dani Robles prétexte des erreurs sur le plan de construction pour refuser de le payer. Dani s’exprime de façon si arrogante que Dato va lui rabattre le caquet en lui enfonçant sa langue dans sa bouche. Dani apprécie d’être rudoyé de la sorte…

– Photos : Drenched Vol 1 / MenAtPlay

