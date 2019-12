William Higgins s’est éteint à 77 ans. L’industrie du X gay lui rend un vibrant hommage

Big Guns, The Young & The Hung, Class Reunion et d’autres œuvres réalisées par William Higgins entre la seconde moitié des années 1970 et le début des années 1990 ont marqué des générations de gays. Catalina Video, le label qu’il avait fondé, avait acquis une réputation qui concurrençait Falcon Studios. Mais après ses démêlés avec la justice – un de ses talent-scouts avait fait des photos avec un mineur -, l’Américain s’était expatrié en République Tchèque. Là, il a continué ses activités, révélant tout un tas de beaux gosses d’Europe Centrale. Au fil des ans, il a délégué de plus en plus la réalisation à d’autres. Et désormais il ne réalisera plus aucun film. Back2Stonewall a révélé son décès survenu à Prague le samedi 21 décembre 2019 : il a eu une crise cardiaque. L’avant-veille il fêtait ses 77 ans. Contactés par XBIZ, quatre grands noms du X gay ont aussitôt tenu à lui rendre un vibrant hommage…

William Higgins – 19 décembre 1942 – 21 décembre 2019

« C’est William Higgins qui m’a fait débuter. Il a cru en moi à la seconde où j’ai franchi sa porte. Je n’oublierai jamais le jour où pour la première fois j’ai pris l’avion, direction San Francisco. Il était très secret et introverti, mais nous avions un lien spécial. Il est venu me voir à mes spectacles de drag-queen. Nous faisions ensemble passer des castings, moi demandant aux garçons s’ils voulaient vraiment faire du porno. Quand j’allais à Prague, il nous emmenait dans tous ces endroits fabuleux. Ces dernières années, il a commencé à ressembler au Père Noël, mais il était toujours à la mode et chic. Jamais je n’ai pensé quand je l’ai rencontré pour la première fois que je ferais toujours du porno 35 plus tard. Bill aimait vraiment l’industrie du porno. Une telle personne est difficile à trouver de nos jours. »

Chi Chi LaRue

« Bill me manquera. Ses films ont d’abord éveillé mon identité gay, puis celle de cinéaste. Je ne peux penser à personne d’autre ayant eu une carrière aussi longue, des films emblématiques aussi nombreux et un héritage si grand. »

Lucas Kazan

« Bill est un ami depuis plus de 30 ans. Il avait un esprit vif et un vrai enthousiasme pour la vie. Mon ami me manquera. »

Kristen Bjorn

« Il a été un pionnier avec Chuck Holmes et John Summers, qui m’ont tous deux donné l’opportunité de faire mes débuts dans l’industrie du porno gay en 1988. J’ai appris et grandi en regardant son travail, en adaptant mon propre style et en ayant des mentors qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui. Merci et RIP à William Higgins et à tous nos pionniers iconiques du XXX gay que nous avons perdus. »

Jamie Hendrix

Pour ses fans, ces seules jaquettes agissent comme des madeleines de Proust…