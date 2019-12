Plus on est nombreux, plus c’est gros et mieux c’est, ce week-end sur Man-X (28 & 29 décembre)

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 28 décembre à minuit : More Is Better (BarebackRookies/Staxus)

Plus on est nombreux, mieux c’est ! C’est une évidence pour nos jeunes hommes avides de sexe. Deux plans à quatre, un trio et un duo.

Le manplus : Best of de Staxus où il y a la fameuse double pénétration de Johny Cruz par Aslan Brutti et Tyler Johnson. La fiche signalétique de Staxus nous apprend que ce beau noir aux cheveux tressés est français et que sa bonne bite mesure 22 cm.

Dimanche 29 décembre à minuit : Bareback Holidays (RawEdition-Spritzz)

Pendant les vacances, nos minets sportifs s’adonnent leur activité préférée : juter ! Une touze à 4, une touze à 3 et trois duos.

Le manplus : La partouze à 4 !!!

Bob Young fait la visite de l’appart qu’il loue pour les vacances. Les touristes Fabien Rossi et Harry Niedermeyer sont enchantés du lieu… et de sa bite ! – Photos : Bareback Holidays / RawEdition-Spritzz

En vacances chez l’habitant, David Hertz fait une heureuse découverte : le chibre de son hôte, Benjamin Dunn…

– Photos : Bareback Holidays / RawEdition-Spritzz

Grâce aux applis, il est facile pour Harry Niedermeyer de se trouver un mec pour un plan flip-flop, en l’espèce le tatoué Jesse Jenkins…

– Photos : Bareback Holidays / RawEdition-Spritzz

Faire du stop et se trouver une piaule quand on est fauché, c’est le risque de tomber sur un mec qui conditionnera son aide à un plan cul. Chase Bukowski le sait et c’est la bouche et les cuisses largement ouvertes qu’il s’offre à Benjamin Dunn !

– Photos : Bareback Holidays / RawEdition-Spritzz

Les vacances sont aussi faites pour ça : touzer ! 🙂 Jamie Rovsy, Nick Daniels, Martin Chorche et Johny Malkovitz ne s’en privent pas !!!

– Photos : Bareback Holidays / RawEdition-Spritzz

