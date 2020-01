Macanao Torres s’est suicidé. L’ex-porn star gay espagnole n’avait que 35 ans…

Le média gay ibérique Shangay annonce une triste nouvelle. Macanao Torres, de son vrai nom Pedro Oliver, s’est suicidé le dimanche 29 décembre dernier chez lui, en Espagne. D’après des

proches, c’est peu après 20 h que le jeune homme de 35 ans est monté sur le toit de l’immeuble où se trouve son appartement et s’est jeté dans le vide. Une fin tragique pour l’ex-porn star gay espagnole qui avait annoncé à regret sa retraite il y a trois ans.

10 ans après ses débuts dans le X gay, Macanao Torres avait fait cette annonce sur les réseaux sociaux : « Aujourd’hui, le 8 octobre 2016, cela fait 10 ans que j’ai signé mon premier contrat pour tourner dans un film (jalifstudio) et cela fait depuis pas mal de temps que je pensais à ma retraite. J’ai conscience que je ne cesserai jamais d’être Macanao Torres, personnage dont je suis très fier, et qui n’a cessé de tourner, de se produire à des live shows et d’être invité à des événements. Mais plusieurs raisons m’amènent à arrêter. Je ne vais pas entrer ici dans des détails, parce que ce n’est pas l’endroit le plus adéquat et que je m’en expliquerai lors d’une interview. La seule chose que je peux dès à présent dire c’est que l’industrie du porno d’aujourd’hui est différente de celle d’il y a 10 ans. Elle s’est dégradée, d’année en année les prix baissent depuis que j’ai commencé en 2006, et cette dégradation semble n’avoir pas de fond… »

10 ans d’une carrière européenne qui l’a notamment amené à tourner pour les Espagnols de JalifStudio et de HardKinks, les Allemands de Cazzo et les Britanniques de UKNakedMen…

En décembre 2016, Macanao Torres révéla à Shanghay que c’était à cause de sa santé qu’il avait vraiment décidé d’arrêter le porno. « On m’a détecté un lymphome multicentrique très étrange dont on sait peu de choses. On m’a donné une espérance de vie de dix ans… Là je vais bien, mais j’ai peur quand la fièvre monte… »

– Photo : Shangay

Trop triste.

Des collègues et fans ne manquent pas de le pleurer. Comme…

La primera vez que hice fotografías a un modelo fue a ti. La primera vez que rodé una escena fue contigo. Momentos inolvidables que tristemente no se volverán a repetir. Gracias por todo. DEP Macanao. pic.twitter.com/qmRJpprhBf — Hardkinks.com (@hardkinks) December 30, 2019

Macanao, fuiste la persona con la que rode mi primera escena porno, y por ello siempre te tendre en mi recuerdo. Hiciste que fuera una experiencia muy positiva y divertida, y gracias a ello, le he dedicado el resto de mi vida al porno. Nos vemos en otra vida compañero. #DEP #RIP pic.twitter.com/LKvoLSmtGS — Timmy Treasure (@TimmyTreasure_X) December 30, 2019

Pedrito, te has ido para siempre, joder. Nos dejas rotos. 💔😭. Descansa en paz. #MacanaoTorres pic.twitter.com/RtjHgoY5pQ — Aday Traun (@adaytraun) December 31, 2019

Macanao Torres. Uno de los mejores actores de la escena porno gay española de los últimos 20 años, nos acaba de dejar.



Descansa, Artista. Que la tierra te sea leve. pic.twitter.com/kWmoSwbPmL — Favila Ramirez (@favilaramirez) December 30, 2019

Nous aussi adressons toutes nos condoléances à sa famille, ses proches et amis.