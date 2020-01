Les gros sexes sont-ils les seuls capables de combler le manque de tendresse ? Réponse dans les nouveautés de la semaine sur PinkX ! (7 – 12 janvier)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 7 janvier à minuit : Castés par des mecs TBM (CrunchBoy)

L’écurie CrunchBoy est en action. Nos mecs n’ont qu’un seul objectif : jouir ! Six duos.

Le pinkplus : Le top canon et versatile Enzo Rimenez dans deux scènes !!! 🙂

La porn star Viktor Rom culbute Randy Junior, jeune latino au cul de ouf !

Dim BDX, passif de Bordeaux, vigoureusement baisé par Enzo Rimenez !

Au Sauna Thiers, Max Royanet se fait remplir par la grosse queue de Fred BDX !

Enzo Rimenez a ramené dans son lit Morgan. Il suce sa grosse bite pour ensuite la loger dans son cul musclé.

Stan Lacoste est à Bordeaux, chez Joss Royan. Il s’ennuie. Mais tout change quand Morgan, un livreur de bouffe, débarque et reconnait Jess. Le réalisateur, producteur et porn star lui propose de lui sucer sa grosse bite et de lui donner son cul. Stan filme tout !

Roman Tik baisé par le sexy Morgan au Keller !

Vendredi 10 janvier à minuit : A Night At The Entourage (Falcon Studios)

Falcon Studios vous emmène dans un bordel où s’ébattent neuf étalons bien membrés et bandants. Cinq duos dont l’un consiste en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Les jeux de miroir démultiplient les fantasmes ! 😉

Sean Maygers à fond dans le beau cul arrondi de Brett Dylan !

Tyler Roberts cible le mignon Gabriel Cross !

Pierce Paris met au bout de sa grosse queue Skyy Knox !

Le cul et la bite de Brett Dylan sont un délice. Ceux de Brent Corrigan aussi !

JJ Knight emplit de son sexe surdimensionné le tendre Roman Todd…

Samedi 11 janvier à minuit : Five Brothers : Family Values (NakedSword)

Une famille mafieuse pas comme les autres ! Autour de la matriarche trans, cinq frères s’adonnent à la corruption, au traffic de drogue et au crime. Et tous ne baisent qu’avec des mecs.

Le pinkplus : Cinématographique et troublant, Five Brothers : Family Values est l’un des blockbusters de NakedSword de l’année 2019. Sa sortie a malheureusement été endeuillé par la disparition tragique de l’une de ses stars, Jay Dymel. Ce new cumer était non seulement très beau gosse mais aussi bon acteur et très expressif dans la baise. Sa scène avec JJ Knight rappelle en outre le meilleur du porno gay « carcéral » des années 1980. RIP.

Après s’être disputé avec son frère Blake Ryder au sujet d’Alam Wernick, un nouvel employé de la famille, Sean Duran lui casse la gueule. Vainqueur, c’est lui qui a droit à être le premier à se faire Alam, la bombasse blonde !

3 heures du matin sur le Strip de Las Vegas. Woody Fox voit sortir de chez un caviste Nic Sahara. Ce dernier n’est toutefois pas très frais et il a du mal à trouver à trouver les clefs de sa voiture. Woody l’accoste et lui propose de l’aider à le conduire là où il lui dira. Arrivés chez Nic, leur attraction réciproque se manifeste avec fougue. Woody fait alors oublier à Nic les problèmes qui l’obsèdent.

15 minutes avant de sortir de prison, Jay Dymel offre une dernière fois sa bouche et son cul au sexe énorme de JJ Knight, autre taulard !

Travailler pour la famille, ce n’est pas seulement commetttre des délits et crime, comme vendre de la drogue. C’est aussi servir de vide-couilles. Le dealeur Trevor Northman l’append vite en se prennant entre les fesses la grosse pine d’Aaron Savvy, l’un des cinq frères.

Danni Daniels, la matriarche aux gros seins et à la bite ferme, a un rendez-vous des plus intimes avec le député corrompu Matt Wingman. L’issue en est fatale ! La suite dans Five Brothers: The Takedown prochainement sur PinkX.

Dimanche 12 janvier à minuit : Qui suce qui avant minuit ? (Brutes de Sexe)

Une grosse bite est bien souvent attirée par un beau petit cul ! Les queutards de Brutes de Sexe ne font pas exception à la règle ! 🙂 Un trio et deux duos.

Le pinkplus : Un casting « PinkX Gay Video Awards 2019 » ! On retrouve Thiago Monte, notre interviewer lors de la cérémonie ainsi que Mathieu Ferhati et Dmitri Osten, respectivement meilleur actif et meilleur passif. Quant aux new cumers Pan Bash et Nicky Hole, ils promettent !

Avant d’aller au sport, Mathieu Ferhati voit son chéri asiatique, Nicky Hole, lui proposer de le sucer avant minuit. Sa bouche gourmande convainc Mathieu de s’occuper aussi de son cul !

En rejoignant Dmitry Osten à la salle de sport, Mathieu ne s’attendait pas à voir Pan Bash exhiber son petit cul sur la machine de traction. Nos deux sportifs sentent la chaleur monter dans leur queue puissante et vont vite transformer la séance d’entrainement de Pan en coaching sexuel…

Plus tard, dans un appart, Thiago Monte se fait également un plaisir de trouer Pan Bash !

