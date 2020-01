Étudiants, artistes, chômeurs ou jeunes employés, tous ont fiévreusement besoin de queues ce week-end sur Man-X !

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 11 janvier à minuit : Tight Holes For Bare Dicks (Raw Edition-Spritzz)

Qu’ils soient expérimentés ou innocents, ces petits culs bien étroits ont désespérément besoin de queue ! Leurs potes se dévouent pour les enfiler et les saucer ! Quatre duos et un solo.

Le manplus : Porn star internationale, le Français Jérôme James excelle comme toujours dans son rôle de passif exigeant !

Avec sa bite dure dans la main, Florian Mraz est bien trop occupé à se faire du bien pour remarquer l’arrivée de son ami Jérôme James. Le Français est choqué de le voir se branler. Mais très vite il comprend que c’est une opportunité qu’il ne peut tout simplement pas manquer. Et la suite lui donne raison ! Son petit cul mis en valeur par un jock-strap est une invitation à le bourrer furieusement !

– Photos : Tight Holes For Bare Dicks / Raw Edition-Spritzz

Peter Lipnik n’en peut plus d’attendre ! Constamment il rêve de se faire prendre par son meilleur pote, Nathan Levi. Et quand enfin le rêve devient réalité, il se cambre et écarte les cuisses comme jamais !

– Photos : Tight Holes For Bare Dicks / Raw Edition-Spritzz

Les étudiants latinos Cédric et Evan abandonnent rapidement leurs révisions pour le sexe. Cédric est ravi d’aller et de venir dans la bouche et la rondelle d’un Evan aux anges !

– Photos : Tight Holes For Bare Dicks / Raw Edition-Spritzz

Colin a soif de la bite de son sexy pote Italo. Le Latino est de son côté plus qu’heureux de donner à Colin ce qu’il veut !…

– Photos : Tight Holes For Bare Dicks / Raw Edition-Spritzz

Le Berlinois Drako Brice aime faire la fête et rencontrer des gens. Il a un beau corps mince et une grosse bite juteuse. Étant uniquement passif, il a obtenu une petite collection de godes, dans les rares occasions où il ne peut trouver quelqu’un pour le remplir. Pour notre plus grand plaisir – et le sien ! -, il nous montre ce qu’il aime faire avec ses deux godes préférés…

– Photos : Tight Holes For Bare Dicks / Raw Edition-Spritzz

Dimanche 12 janvier à minuit : Paint It Bareback (Sauvage-Staxus)

Une école pour artistes-peindres est propice aux poses si provocantes que l’inévitable survient : de belles parties de jambes en l’air !!! Trois duos et un trio.

Le manplus : La double pénétration de Kamyk Walker par Dick Casey et Neo Matthews !

Le superbe Orlando White baise vigoureusement le beau Nathan Levi !

– Photos : Paint It Bareback / Sauvage-Staxus

Xander Hollis et Ryan Olsen tout en versatilité et en foutre versé !

– Photos : Paint It Bareback / Sauvage-Staxus

L’attraction entre Kamyk Walker et ses deux modèles Dick Casey et Neo Matthews est telle que le premier finit avec deux bites en même temps dans le cul !

– Photos : Paint It Bareback / Sauvage-Staxus

Benjamin Dunn a le bonheur d’assouvir ses pulsions de jeune mâle dominant sur le soumis Milan Sharp !

– Photos : Paint It Bareback / Sauvage-Staxus

