Str8UpGayPorn n’est pas seulement un blog US spécialisé X gay de référence. C’est aussi depuis trois ans des Oscars du X : Les Str8UpGayPorn Awards. Une cérémonie prestige qui se tient à Hollywood et qui était animée cette année, dans la nuit du 12 janvier, par Kathy Griffin. Parmi les grands gagnants, il y a Le Garçon Scandaleux, notre coproduction avec CockyBoys. Jake Jaxson et RJ Sebastian se sont ainsi partagés le prix du meilleur réalisateur et Sean Ford celui du meilleur acteur.

Sean Ford tout à la joie de sa victoire pour son rôle dans Le Garçon Scandaleux !

– Photo : Str8UpGayPorn

La liste complète des lauréats, c’est ici !

Le Garçon Scandaleux va-t-il remporter d’autres prix ? Ce mois-ci ont lieu aux USA d’autres Oscars du X et il est nommé aux XBIZ et aux GayVN Awards. À suivre !

Pour ceux qui n’auraient pas encore vu le film – déjà primé aux PinkX Gay Video Awards 2019 ! – il est disponible en illimité sur Pinkflix ! 🙂