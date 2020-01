Send an email

Un inconnu vous aborde dans la rue et vous offre une pilule qui, dit-il, qui vous transformera en marathonien du sexe ? Accepteriez vous au risque de venir addict ? Hum… Un thème sulfureux que maitrise avec vice et originalité le label allemand Wurstfilm ! Männer im Suff est à retrouver dès maintenant et en illimité sur Pinkflix.

Séjournant à Berlin, le Français Thierry Lamasse se fait accoster en plein rue par un inconnu, Florian Manns. Celui-ci lui offre une bière et une pilule qui serait un incroyable dopant sexuel. Thierry accepte… et le voici embarqué dans une nuit de débauche absolu dans un sex-club ! Entre deux parois dont l’unes est troué d’un glory-hole, il suce le minet Bastian Winkler pendant qu’il se prend dans le cul la grosse bite de Peto Coast !

– Photos : Männer im Suff / Wurstfilm

Il a beau s’être vidé les couilles, Thierry reluque Paul Stag, un daddy ivre de bière, qui crache, éructe et baise à même le sol Kay, alias Skin Boy. À côté, un slave portant un masque en cuir surmonté de longues épines se branle.

– Photos : Männer im Suff / Wurstfilm

Le Français déambule dans le sex-club labyrinthique pour se retrouver dans la backroom. Ambiance orgiaque garantie ! Comme d’autres, Thierry s’adonne à des partouzes buccales et des golden showers. Un inconnu en profite pour être fisté !

– Photos : Männer im Suff / Wurstfilm

Cependant, les daddies encuirés Norbert Fleischer et Dirk Nixx copulent sur un sling…

– Photos : Männer im Suff / Wurstfilm

Thierry a un besoin vital de défoncer un cul. Il va se partager celui du minet Bastian Winkler avec William Wallace, un Noir à la bite déchirante. Bastian ne manque de leur montrer qu’il aime être entrepris comme un moins que zéro ! Thierry et Wallace percutent, se déchaînent et lui pissent dessus ! Le daddy Lars Freimann ne rate rien du spectacle et se branle.

– Photos : Männer im Suff / Wurstfilm

Thierry poursuit sa quête de jouissance. Il en arrive à se retrouver face à un homme au masque inquiétant. Qui se cache derrière ? Le Français s’en moque. Ne compte que la très grosse bite de l’inconnu !…

– Photos : Männer im Suff / Wurstfilm

Et d’autres excitantes productions sont en illimité sur Pinkflix disponible seulement sur le site pinkx.eu. À partir de 1€99 seulement.