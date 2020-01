Pour les gladiateurs du sexe, rien n’est impossible cette semaine sur PinkX ( 21 – 26 janvier)

Send an email

Les films à ne pas rater cette semaine sur PinkX :

Mardi 21 janvier à minuit : Say Uncle (TitanMen)

À quatre pattes à la demande de votre patron. Épinglé au sol par un copain de lutte. Face à face avec un coup de foudre… Aucune possibilité de résister. Vous vous donnez, bouche ouverte, cul cambré, cuisses écartées. Quatre duos.

Le pinkplus : On est fan de Tex Davidson et de sa superbe grosse bite !

Le daddy Anthony London va bien s’occuper du cul frais de Luke Adams…

– Photos : Say Uncle / TitanMen

Bruce Beckham et Matthew Bosch en mode flip-flop…

– Photos : Say Uncle / TitanMen

Matthew Bosch tout en virilité pénétrante pour Eddy Ceetee…

– Photos : Say Uncle / TitanMen

Tex Davidson est un maître étalon pour Luke Adams…

– Photos : Say Uncle / TitanMen

Vendredi 24 janvier à minuit : Leaking Jizz (UKNakedMen)

Nos mecs se testent par des baisers, croisent leur langue, puis les t-shirts tombent, les mains se glissent sous les jeans, les queues se dressent et les culs s’ouvrent ! Cinq duos.

Le pinkplus : Le velu Donnie Marco est des plus sexe ! En plus il baise divinement bien !!!

Le velu et bien monté Donnie Marco attire la convoitise du tatoué Dom Ully…

– Photos : Leaking Jizz / UKNakedMen

Près d’une route, Jack Finix s’en prend au cul de Dmitry Osten !

– Photos : Leaking Jizz / UKNakedMen

Bryan Hogan est épuisé. Mario Gibson va lui donné sa force en le baisant ! Revigoré, Bryan transperce Mario de sa grosse teub raide !

– Photos : Leaking Jizz / UKNakedMen

Balader son chien peut être l’occasion de faire de belles rencontres ! Yah Jil de ramener chez lui Roy Romero pour le niquer !

– Photos : Leaking Jizz / UKNakedMen

Axel Alex suce Robbie Kasie dans la cuisine, Robbie l’encule sur le lit !

– Photos : Leaking Jizz / UKNakedMen

Samedi 25 janvier à minuit : François et Teddy French Touch Fuckers (PinkX)

Moins de 48 heures après leur génial live-show aux PinkX Gay Video Awards 2019, François Sagat et Teddy Torres retrouvaient Le Dépôt – et la désormais fameuse échelle ! -, pour un tournage PinkX exclusif.

Le pinkplus : Un duo événement avec pour réalisateur Ludovic Peltier de Menoboy !

Dimanche 26 janvier à minuit : Get Lit (Hot House)

Dans un sex-club au décor ultra-moderne, des hommes surpuissants ne sont que bites raides et trous du cul profonds ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Beaux Banks et Skyy Knox excellent en passifs capables de prendre les poses les plus acrobatiques. Ce sont deux vrais athlètes qui s’honoreraient de participer aux prochains jeux olympiques. Dommage que la baise ne soit pas homologuée discipline sportive car, à coup sûr, ils décrocheraient des médailles !

Beaux Banks, un passif époustouflant de souplesse qui défie les lois de l’apesanteur. Roman Todd en fait ce qu’il veut…

– Photos : Get Lit / Hot House

Johnny V. use et abuse du cul de Josh Conners posé sur un sling !

– Photos : Get Lit / Hot House

Le viril Sergeant Miles profite des talents d’acrobate de Skyy Knox pour bouffer son cul en suspension ! Puis il lui plante brutalement son chibre entre les reins !

– Photos : Get Lit / Hot House

Ryan Rose et Micah Brandt sont rejoint par le colosse Austin Wolf. Ce dernier sera le seul à ne pas se faire sodomiser !

– Photos : Get Lit / Hot House

