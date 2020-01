Send an email

La chasse est ouverte ! Tout ce qui se cambre, se dilate et s’emplit se fait tirer à fond sur Pinkflix !!!

L’indicible plaisir de ne plus s’appartenir et de servir de réceptacle est le non-dit absolu. Pourtant, à toutes saisons, les chasseurs-pineurs sévissent, avec pour trophée le souvenir des larmes de jouissance de leurs proies !… Hum !!! La démesure des productions Wurstfilm nous fait voir l’existence différemment. Tout se réduit à l’essentiel d’une irrépressible attraction. Mieux qu’un long cours de philosophie utilitariste, Open Season est à savourer dès maintenant et en illimité sur Pinkflix !!!

Le skin Pille pompe Leeroy et Marcantonio puis se fait vigoureusement trouer. Exténué, il a soif. Mais ce n’est pas de l’eau qu’il obtient ! 😉

– Photos : Open Season / Wurstfilm

Dans un donjon, le punk Slotmachine, le skin Rod Painter et le tatoué Magnus attendent d’être pénétrés par le barreau de chair que Peto Coast a entre les jambes. Bien dilatés, ils se font ensuite royalement fister par Peto !

– Photos : Open Season / Wurstfilm

La bite du sneaker Steph Bobson fait le bonheur de Rick Cummer. L’étalon blond va impitoyablement lui marteler le trou !!!

– Photos : Open Season / Wurstfilm

Jasper Emerald et Boyd Samson

Jasper Emerald retrouve son collègue Boyd Samson dans la salle de stockage informatique. Boyd n’attend qu’une chose : se prendre la grosse bite de Jasper au plus profond de ses entrailles !

– Photos : Open Season / Wurstfilm

Dans un donjon, Cristian Torrent élargie la rondelle de Bob à coups de gode et de bite. Le trou de Bob est aussi investi par un spéculum permettant l’écoulement de differents fluides dans le rectum. Avide queue, Christian a aussi droit à celle de Bob !

– Photos : Open Season / Wurstfilm

Déterminé à aller et venir dans un trou chaud, l’impassible Jake Corwin fait gémir de plaisir Daniel Dixxx.

– Photos : Open Season / Wurstfilm

