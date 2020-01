Avant/Après : Parce qu’avoir un beau cul ne suffit pas, Bruno Bernal change chirurgicalement la couleur de ses yeux !

Send an email

Alors que l’actualité porno de l’ex-exclusif brésilien de Falcon Studios Group est inexistante depuis le bad buzz provoqué par une blague douteuse, Bruno Bernal refait parler de lui via une vidéo pub/témoignage. L’un des plus beaux culs du X gay a en effet récemment eu recours au leader mondial du changement chirurgical permanent de la couleur des yeux. Au banal marron, Bruno voulait et a obtenu le bleu lagon !

Nous voici prévenus. Si le power bottom revient au porno, ce sera avec un regard à la Miss France 2019 Vaimalama Chaves !