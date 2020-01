Tournage : Ridley Dovarez annonce la fin de sa carrière multiawardisée de réalisateur porno avec la dernière scène de « Lords of Paris » !

Hier après-midi nous étions au Full Metal, sur le tournage de la dernière scène de Lords of Paris, le prochain Ridley Dovarez. Diffusé sur PinkX dès le mois d’avril prochain, ce porno scénarisé met en vedette Romeo Davis, new cumer Québécois des plus sexe, qui incarne une star du rap. À l’excitation de le voir en vrai et en action avec le super bandant Dimitri Venum, s’ajoutait une émotion rare sur un tournage. Avec cette scène, Ridley nous a en effet annoncé la fin de sa carrière de réalisateur porno. Difficile de ne pas être ému à le voir si professionnel dans son travail et savoir qu’il arrête.

Romeo Davis et Dimitri Vernum dirigés par Ridley Dovarez dont on ne voit ici que l’avant-bras. Le réalisateur multiawardisé revient à une certaine discrétion qu’il avait fait sienne pendant plusieurs années. L’annonce de son arrêt de la réalisation porno ne veut toutefois pas dire qu’il se coupe de l’industrie du X. Il continuera de produire et de prodiguer à l’occasion ses conseils avisés.

– Photos : Thom / PinkX

Romeo et Dimitri, deux archétypes de séduction massive. Une fusion qui fait fi des différences. Le grand, tatoué et barbu Québécois est un idéal de caillera. Derrière sa dégaine hétéro, il est ce mâle chaleureux aux lèvres pleines qui n’attend qu’a être embrassé, défoncé. Le Français Dimitri Vernum est un fantasme vivant de virilité mastoc de la tête au pied en passant par la queue qu’il a épaisse et béton ! Impossible de ne pas avoir la trique ! 😉

– Photos : Thom / PinkX

Le tournage a duré deux heures, exactement comme prévu. Il a toutefois été entrecoupé de pauses. Étaient également présents le très sexe André Madd (le mari de Dimitri), le hotissime blond Vlad Winter (qui joue dans une autre scène de Lords of Paris) – et Thiago Monte (ici assistant du réalisateur). Une ambiance idéalement fraternelle qu’a su créer autour de lui Ridley. Qui a dit que les utopies n’existaient pas ?!

– Photos : Thom / PinkX

Pour qui serait à Paris et aimerait voir en action Romeo et Dimitri, c’est le samedi 25 janvier au Full Metal lors d’un live-show hard !

Autrement, il y a dès mois d’avril la diffusion de Lords of Paris sur PinkX !

Un grand merci à Nicolas du Full Metal pour sa disponibilité et la qualité de son accueil. Depuis plusieurs années, il ouvre les portes de son établissement à des réalisateurs tant français qu’étrangers.