Chris Loan et Austin wolf, l’un des chocs sexuels au programme de la semaine sur PinkX ! (28 janvier – 2 février)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 28 janvier à minuit : Filling Young Raw Ass (YoungBastards-Spritzz)

Quand on aime être dominé, certains lieux ont tout l’équipement pour ! Quatre duos.

Le plinkplus : Du SM soft avec menottes, martinet, godes et défonces sans capote.

Le beau minet imberbe Dimitri et son ami Alejo découvrent un terrain de jeux sexuels inattendu. Il attache Alejo sur un banc, lui fait goûter au plaisir cuisant d’un martinet et lui loge son braquemard dans la bouche. Il tourne ensuite son attention vers l’anus d’Alejo en y enfonçant un gode énorme puis sa grosse bite !

– Photos : Filling Young Raw Ass / YoungBastards-Spritzz

Beau blond sportif et tatoué, Andreas obtient toujours ce qu’il veut ! Là, il veut la bouche et le cul de son ami Nestor, beau brun athlétique. Il l’aura !…

– Photos : Filling Young Raw Ass / YoungBastards-Spritzz

Un collier de chienne infidèle autour du cou et tenu en laisse, le joli Marcuccio se soumet aux coups de bite de Dimitri…

– Photos : Filling Young Raw Ass / YoungBastards-Spritzz

Monté comme un taureau et agressif comme une teigne, le tatoué Écossais AJ Alexander a une règle dans l’atelier : quand on fait une connerie, on la répare en donnant son cul. David Luca va déguster grave !…

– Photos : Filling Young Raw Ass / YoungBastards-Spritzz

Vendredi 31 janvier à minuit : Submit and Play Vol. 1 (MenAtPlay)

Le costume-cravate symbolise le pouvoir, l’argent, le statut social et le succès. Des attributs à fort pouvoir d’attraction sexuelle. Quand en plus il est porté par de très beaux mâles – le plus souvent barbus -, il est impossible de résister ! Un trio et quatre duos.

Pinkplus : Comment supporter de ne s’habiller qu’en survêt ou en blue-jean après un tel film ?! 😉 MenAtPlay est véritablement un label des plus fantasmatiques !

Un mafieux portant un costume taillé sur mesure est des plus sexe ! Il réunit l’élégance, l’argent et le pouvoir de vie et de mort. Baiser avec un tel homme, c’est connaître le frisson sublime du danger. Hector de Silva est un mafieux de la plus magnifique espèce. Il fait de Lukas Daken sa chose. Kidnappé, attaché à une chaise, baisé, Lukas jouira de lui appartenir.

– Photos : Submit and Play Vol. 1 / MenAtPlay

Lors de l’ouverture d’une nouvelle salle de gym, le barbu et poilu Paco est l’un des premiers à obtenir une visite guidée du propriétaire, Antonio Miracle, beau barbu également. Équipée en matériels de muscu performants, cette salle vaut le coup. Toutefois Paco décide d’explorer par lui-même l’établissement et il découvre au sous-sol un donjon. Cela pourrait nuire à la réputation du lieu. Antonio supplie Paco de n’en rien dire. Celui-ci accepte à une seule condition : qu’Antonio le baise dans le donjon ! OK…

– Photos : Submit and Play Vol. 1 / MenAtPlay

Crâne rasé et barbe fournie, Max Duro entre dans un club et trouve une lettre lui demandant de se bander les yeux. Il obéit et bientôt il est rejoint par Jonas Jackson prêt à se goinfrer de sa bite épaisse…

– Photos : Submit and Play Vol. 1 / MenAtPlay

Business, deadlines, jetlags… Les exigences de la vie moderne peuvent être un frein à la baise. Heureusement, il y est toujours temps de se vider les couilles dans un sex-club. Robbie Rojo et Cristian Sam vont laisser libre cours à leurs pulsions primaires…

– Photos : Submit and Play Vol. 1 / MenAtPlay

Vrai couple dans la vie, Mick Stallone et Manuel Skye aiment faire joujou avec un troisième. En l’espèce Logan Moore. Les yeux bandés, ce dernier est vite pris en sandwich !

– Photos : Submit and Play Vol. 1 / MenAtPlay

Samedi 1er février à minuit : Teach My Cock (NextDoorStudios)

Les professeurs sont des hommes comme les autres. Ils ne sont pas insensibles à ceux qui les chauffent. La baise avec leurs étudiants a toutefois l’alibi d’être pédagogique ! 🙂 Trois duos.

Le pinkplus : De la baise bien athlétique et hot ! Dean Phoenix – dont les débuts dans le porno remonte à 1997 – est toujours aussi bon queutard !

Alex Mecum sent que Jake Davis a un réel potentiel pour apprendre à jouer du piano mais qu’il lui manque « L’ÉMOTION ». Jake veut comprendre ce que son prof veut dire. Alex lui montre doucement – mais fermement ! – tous les tenants et aboutissants de l’émotion dans l’art !…

– Photos : Teach My Cock / NextDoorStudios

Dès son arrivée aux USA, l’étudiant britannique Gabriel Cross sait que le professeur Dean Phoenix prendra bien soin de lui. Ce qu’il ne sait pas encore, c’est qu’une partie de son éducation se déroulera au pieu !…

– Photos : Teach My Cock / NextDoorStudios

Mike Stone, le professeur de Dakota Young, propose à l’étudiant de l’aider en lui offrant des cours particuliers. Dakota accepte mais il a vraiment du mal à se concentrer. La grosse bosse qui se forme sous le pantalon de son prof le distrait trop ! :-)…

– Photos : Teach My Cock / NextDoorStudios

Dimanche 2 février à minuit : Bare Muscle (CockyBoys)

De grosse bite sur des corps musclés, voici la recette que nous propose CockyBoys. Austin Wolf le massif, Chris Loan le Frenchy et bien d’autres sont au rendez-vous de ces baises sans capote. Quatre duos.

Le pinkplus : Un casting extrêmement bandant. Tous les modèles sont top. Et bien sûr il y a le duo Austin Wolf/Chris Loan ! 🙂

Le joli blondinet Austin Avery fait ses débuts dans le porno chez CockyBoys dans un duo spectaculaire, près d’une piscine, avec le beau et TTBM Cade Maddox. Hum… Comme il embrasse bien et qu’est-ce qu’il s’en prend plein le cul !!!

– Photos : Bare Muscle / CockyBoys

Le Français Chris Loan est un homme heureux ! Son rôle dans Le Garçon Scandaleux lui a ouvert les portes du X gay US. Il a droit – tout pour lui ! – à la musculature herculéenne et à la bite béton de la super porn star Austin Wolf !!! Quel honneur…

– Photos : Bare Muscle / CockyBoys

Wess Russel et Max Konnor commencent leur scène avec sensualité jusqu’à ce que le blond avale goulument le chibre noir de Max. L’Afro-américain adore ça, mais il lorgne aussi sur le cul musclé de Wess. Qu’est-ce qu’il a envie de le défoncer !!!…

– Photos : Bare Muscle / CockyBoys

Après des mois de flirt en ligne, Clark Davis retrouve enfin le TTBM Cory Kane pour un flip-flop à Montréal !…

– Photos : Bare Muscle / CockyBoys

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.