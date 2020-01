Jeunes, beaux et si fiers du plaisir qu’ils nous donnent ce week-end sur Man-X…

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 1er février à minuit : Doing What Cums Naturally (Sauvage-Staxus)

L’éducation sexuelle ? Ils ne connaissent pas. Leur savoir est inné !… Quatre duos.

Le manplus : Une belle collection de jock-straps qui met en valeur les beaux culs de nos jeunes Tchèques de Staxus. Les scènes de sexe toujours introduites par des histoires sympas. Les amoureux des chats apprécierons tout particulièrement la deuxième scène. Trop mignon !!!

En comparant le nombre de mecs qu’ils se sont faits par textos, Lucas Drake et Joel Tamir n’ont qu’une envie : se rencontrer et baiser intensément, en toute versatilité !

– Photos : Doing What Cums Naturally / Sauvage-Staxus

Beno Eker et Navon Raffi adorent une chatte. Celle de leur voisin qu’ils caressent avec amour. Mais ce qu’il aime encore plus, c’est se retrouver dans la chambre de l’unpour une partie de jambes en l’air qui comportera notamment un 69.

Le recyclage n’a jamais été aussi fun que lorsque Jake Stark rencontre Adrian Bennet en train de jeter ses bouteilles en plastique, la fente de son cul suffisamment bien exposée pour le faire fantasmer…

Les apparences peuvent être trompeuses. L’athlétique Colin Horner a tout du mal dominant face au filiforme Beno Eker. Mais c’est ce dernier qui impose son tempo en le tringlant dans tous les sens !

Dimanche 2 février à minuit : Cocksure (Raw-Staxus)

Certains jeunes mecs ne sont sûrs que d’une chose, c’est leur fascination pour la bite ! Quatre duos dont l’un comporte le solo d’un troisième.

Le manplus : Un super casting de jeunes Tchèques ! Des situations variées, avec même un plan bondage !!!

Lors de son casting chez Staxus, Rob Bisset parle de sa vie, de ce qu’il aime dans le sexe et de son impatience à baiser son partenaire de scène, Jacob Dolce. Celui-ci est également très désireux du beau Rob et de sa bonne pine ! Ils sont fait pour s’entendre !!!…

– Photos : Cocksure / Raw-Staxus

Certains l’aiment hard. Ligoté à un lit, Peter Polloc se plaît à n’être que le trou de Colin Horner !

Se branler est un plaisir d’autant plus grand quand on le fait à deux et qu’on passe à la pénétration : Dieter Haas baise passionnément le délicat – et expressif – Rajeev Kapur…

Vadim Borodin est très beau gosse. Quand Beno Eker et Ethan Wilder lui demandent de faire plus que de se mettre à poil, il accepte d’éjaculer sous leurs caresses. Mais pas plus, et il part, laissant seuls Beno et Ethan. Très excité, le couple passe immédiatement à l’action : le cul de Beno se fait exploser par la grosse bite d’Ethan !!!

