La fête des amoureux, oui c’est vrai

alors on s’est dit que rien de mieux que d’écouter un lover

oui vendredi 14 en dégustant un cocktail et en écoutant le beau @Cédric Lorenzi et sa voix huuummmmm de velour on risque tous d’être fou amoureux, LOL…..

et aux platines le bourreau des coeurs, 😉 dj Andrei Olariu

les 3 réunis, boom boom boom

