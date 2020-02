Tous nos voeux de prompt rétablissement à Ryan Rose, Ian Greene et Vincent O’Reilly

Une nouvelle année qui commence mal côté santé pour les porn stars Ryan Rose, Ian Greene et Vincent O’Reilly. Tous nos vœux de prompt rétablissement les accompagnent !

Coup de froid, coup de fatigue, le tout beau ex-retraité du X est à l’hôpital. Ryan Rose peut au moins compter sur la présence de son chéri pour se sentir déjà un peu mieux.

– Photos : Hot House et Ryan Rose (1 & 2)

Ian Greene a été opéré avec succès d’une appendicite.

– Photos : NextDoorStudios et Ian Greene

Plus inquiétant est l’état de Vincent O’Reilly. On ignore de quoi il souffre et le voir le visage à demi recouvert d’un linge fait peine à voir. Du moins est-il optimiste pour les prochains jours.

– Photos : CockyBoys et Vincent O’Reilly