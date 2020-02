Le passé et le futur n’existent pas ! Tout est « ici et maintenant » pour ces hommes ivres de jouissance et accros au vice. Regardez-les se trouer, se pisser dessus et s’enfoutrer dans Fuck Berlin. Chaque seconde est régie par leur jusqu’au-boutisme. Une détermination jubilatoire à savourer en illimité sur Pinkflix !

Dans un donjon souterrain, Brandon Hawk de fait dilater le cul à coups de bite bien sentis par Frederick Berlin.

L’anus envahi par le gode énorme que manipule Lucky Joe, Sahaj se fait ensuite écarter le cul par un étau, pour finir inondé de pisse et de foutre.

Un shooting photo SM se transforme en sex party tant le jeune photographe Britney Bitch convoite le musclé daddy Jim Ferro. Posé sur un sling, Britney a droit à la brutalité de sa grosse bite piercée, ainsi qu’à son urine corrosive et son foutre proténié.

L’autoritaire Marc Von Nassau travaille en profondeur le trou de Max Schmal. Après l’avoir fisté et godé, il s’assure que Max ne s’en sorte qu’avec un impressionnant « rose bud » ! 😉

Sky Devil et Victor font une pause dans un magasin de vélos pour se sucer et baiser. Puis Victor gratifie l’autre d’une golden shower et d’un fistage !

