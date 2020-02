« Zizi » Jeudi 13 Février au Dépôt

Le cabaret alternatif Zizi récidive pour une 2ème édition encore plus insolente.

L’effeuillage, le twerk, la chanson et le drag s’emparent de la scène du Dépôt pour servir une nouvelle vision du spectacle et de la fête.

Le show démarre à 21h30 suivi d’un DJ set jusqu’aux douze coups de zizi et plus si affinités.

👠 Shows

🎧 DJ Sets

🍺Drinks tarifs Bar jusqu’à 22H (Pinte à 5€)



LINE UP :

Cruelle de Vaudémont

Le Filip

Michel de Neuilly

Patricia Badin

MaÏa

Vesper Quinn / Thomas Occhio

