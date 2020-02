Chaleur humaine ! Quand il fait très froid, on touze d’autant plus le week-end sur Man-X !

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 8 février à minuit : Teen Rubdown (HelixStudios)

Être un jeune mec athlétique et en pleine forme peut causer quelque stress sur ses tendres muscles. Heureusement on peut toujours compter sur des amis pour bénéficier de massages avec finitions bien juteuses ! 6 duos.

Le manplus : Que de bô gosses ! Et c’est « pulpeux », « énorme », « bombé » et « dur » là où ça doit l’être !!! 😉

Le massage que fait Brad Chase est parfait pour détendre les muscles tendus de Josh Brady. Encore mieux pour faire bander Josh qui se fait un plaisir de pénétrer le superbe petit cul serré de Brad !

– Photos : Teen Rubdown / HelixStudios

Alex Killborn et Corey King glissent leurs mains l’un sur l’autre en se frottant et en se léchant les parties les plus intimes. Le très gros sexe d’Alex ne tarde pas à se planter très profond en Corey…

– Photos : Teen Rubdown / HelixStudios

À l’issue des premières séances de muscu dans un club de sport, on a bien souvent si mal à certaines parties du corps qu’on n’a plus envie de bouger. Exception faite de la baise. Un massage et Zach Taylor s’y adonne à fond avec Tyler Hill…

– Photos : Teen Rubdown / HelixStudios

Attraction irrésistible entre Brad Chase et Noah White qui le sodomise !

– Photos : Teen Rubdown / HelixStudios

L’adorable Logan Cross a désespérément besoin d’un massage et surtout de la grosse bite de Christian Bay…

– Photos : Teen Rubdown / HelixStudios

On dit que l’absence rend le cœur plus tendre, mais elle rend surtout la bite plus dure ! Brad Chase en fait la déchirante expérience avec Wes Campbell et sa queue béton !

– Photos : Teen Rubdown / HelixStudios

Dimanche 9 février à minuit : Chill Out (Sauvage-Staxus)

Il fait pas loin de 6 degrés dehors, mais cela n’ôte en rien l’ardeur de ces jeunes mecs. En fait, au lieu de la diminuer, le froid ne fait qu’accentuer leur libido. Ce faisant, ils se mettent au chaud et s’activer dans le genre d’exercice où ils excellent : se pomper et se baiser sans capote, avec de belles giclées au final. Une partouze et trois duos.

Le manplus : La partouze ! La baise sur le hamac !!!

Le hamac sur lequel est installé le beau tatoué Connor Levi ne semble pas particulièrement confortable. Et certainement pas fait pour y baiser. Mais Kris Wallace n’y voit aucun inconvénient. Tout ce qui l’intéresse c’est Connor en jockstrap, les cuisses ouvertes et la bite alléchante en érection…

– Photos : Chill Out / Sauvage-Staxus

L’hiver en République tchèque est vraiment une merveille à voir ! Comme ses bô gosses, le blond Tim Walker et le brun Mickey Moon…

– Photos : Chill Out / Sauvage-Staxus

Comme la plupart des garçons de son âge, Felix Webster pense à sa bite à peu près toutes les heures de chaque jour ! 🙂 Sans surprise, il se branle sur un hamac quand survient Milan Sharp. La bouche et le cul de ce dernier sont tellement en demande que Felix ne se fait pas prier pour y enfoncer sa bite !

– Photos : Chill Out / Sauvage-Staxus

Surfer sur la neige peut être très amusant, mais sincèrement, est-ce vraiment comparable à au plaisir que procure une touze ? Milan Sharp, Chase Anderson, Kris Wallace, Xander Hollis et Michael Moon n’hésitent pas à rentrer au chaud et à se mettre à poil. C’est Milan et Kris qui se font gang-banguer !

– Photos : Chill Out / Sauvage-Staxus

