C’est ça l’amour ! Puissant, toute cette semaine sur PinkX (11 – 16 février)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Le mardi 11 février à minuit : Doc’s Orders (Hot House)

Quand un patient a besoin d’une guérison sexuelle, ces docteurs sont la solution. La prescription est souvent un remède naturel qui détend et rend heureux ! Quatre duos.

Le pinkplus : Des queues massives, des tenues d’hôpital, des objets d’explorations anales sont au rendez-vous ! Où est cet hôpital qu’on y prenne vite rendez-vous ? 🙂

Le docteur Jimmy Durano a la visite de Tryp Bates qui a un problème intime douloureux : la bite de son mec est trop grosse pour pouvoir à entrer en lui. L’anus de Tryp est trop serré. Oooooooh ! Comme c’est triste. 🙁 Le docteur Durano est plus qu’heureux d’aider son patient à le sortir de l’embarras…

– Photos : Doc’s Orders / Hot House

Le docteur Austin Wolf fait un examen rectal de routine sur un jeune footballeur américain, Brendan Phillips. Les deux hommes se plaisent et l’acte médical dérape inévitablement ! 🙂

– Photos : Doc’s Orders / Hot House

En salle de radiologie, l’infirmier Jacob Taylor n’écoute pas ce que lui demande de faire son collègue Jacob Peterson. Le premier veut seulement baiser le second. Et il a un argument de poids pour l’appâter. Il lui suffit de baisser son froc et révéler sa queue béton !…

– Photos : Doc’s Orders / Hot House

Le docteur Ricky Decker appelle Jacob Taylor dans son bureau pour un entretien disciplinaire. Jacob est accusé d’avoir des relations sexuelles avec un collègue et le docteur est furieux ! En réponse, Jacob lui montre simplement sa grosse bite. Comme hypnotisé, le docteur se saisit du morceau…

– Photos : Doc’s Orders / Hot House

Vendredi 14 février à minuit : Raw ! Volume 5 : Pounded (CockyBoys)

Êtes-vous prêt pour la 1ère scène sans capote de Carter Dane ? Il ouvre ce film en se faisant baiser virilement par Brandon Cody et cela ne s’arrête pas là : Sean Zevran se fait également fourrer « raw » par Cade Maddox, comme Taylor Reign et Sean Ford avec chacun un beau garçon. Quatre duos.

Le pinkplus : L’attention que Carter Dane et Sean Ford portent à leur partenaire est touchante. Notre excitation n’en est que plus intense !

Carter Dane est au début intimidé par la puissance virile de Brandon Cody…

– Photos : Raw ! Volume 5 : Pounded / CockyBoys

Felix Maze est craquant, timide et bien moins sûr de lui que le Cockyboy Taylor Reign…

– Photos : Raw ! Volume 5 : Pounded / CockyBoys

Sean Zevran aime se faire baiser et Cade Maddox a cette énergie qui excite notre métis préféré !

– Photos : Raw ! Volume 5 : Pounded / CockyBoys

Sean Ford le romantique avec Damian Grey pour une baise flipflop avec beaucoup de caresses…

– Photos : Raw ! Volume 5 : Pounded / CockyBoys

Samedi 15 février à minuit : TSA Checkpoint (Raging Stallion Studios)

Les douanes, les toilettes, les salles d’attentes… Tout est fantasmatique dans les aéroports et nos mecs ne se gênent en rien pour vivre à fond leurs pulsions ! Un trio et cinq duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Il s’en passe de belles choses dans les aéroports version Raging Stallion. Et les mecs ! Noirs, Blancs, Latinos, Arabes… Woaw !!!! Si seulement le fantasme était toujours réalité ! 😉

Rikk York a un sachet de drogue glissé dans son cul. L’officier de sécurité Daymin Voss est ok pour poursuivre les recherches, toujours plus en profondeur…

– Photos : TSA Checkpoint / Raging Stallion Studios

En pause dans l’air de repos, le pilote Eddy Ceetee s’occupe de faire voyager Tegan Zayne…

– Photos : TSA Checkpoint / Raging Stallion Studios

Les bagagistes Aleks Buldocek et Lorenzo Flexx s’amusent à ouvrir des valises quand Aleks tombe sur une qui contient plusieurs godes. Le beau cul de son collègue n’attend que ça ! 😉 Aleks en profite aussi pour y enfoncer sa propre queue épaisse !

– Photos : TSA Checkpoint / Raging Stallion Studios

Employé au bar dans la salle d’attente des premières classes, le beau barbu Buck Richards est troublé par Trent King. Le passager regarde en effet du porno sur son laptop. Soucieux d’être au petit soin pour le client, Buck donne de sa personne…

– Photos : TSA Checkpoint / Raging Stallion Studios

Le très sexe Teddy Torres aime s’amuser partout où il va. Quand il voit dans les toilettes pour hommes le bagagiste Lorenzo Flexx, il sait tout de suite ce qu’il peut en tirer : de bonnes pipes réciproques avec léchages d’aisselles !

– Photos : TSA Checkpoint / Raging Stallion Studios

Pris sur le fait, Teddy Torres se retrouve au poste de sécurité avec les officiers Derek Bolt et Alex Mecum qui affichent une sévérité incorruptible. Cela amuse Teddy car il flaire ce que ces hommes veulent vraiment…

– Photos : TSA Checkpoint / Raging Stallion Studios

Dimanche 16 février à minuit : Frankfurt Orgies (FrankfurtSexStories)

Frankfurt est une ville aussi chaude que Berlin. Baiser dans les toilettes publiques, dans la forêt alentours ou au sauna, c’est sans complexe et à trois minimum !

Le pinkplus : Nouveau label à bénéficier d’une diffusion sur PinkX, FrankfurtSexStories est une création de Nick Mazzaro. Porn star au début des années 2000 (lire ici son interview), Mazzaro revient en force dans la réalisation de scènes qui jouent sur la qualité de l’image, le naturel des mecs et des situations hyper bandantes.

Sex Addicts : Lorsque Mirko Heres entre dans les toilettes publiques et se met face à l’urinoir, il lorgne sur la bite de James Huck déjà sur place. Celui-ci le regarde aussi. Ils savent : sans plus d’hésitation, Mirko se met à genoux pour prendre la grosse bite de James dans sa gorge. Arrive alors David Lee, un autre mâle en rut. Mirko ne peut que laisser les deux étalons limer à tour de rôle et à répétition sa bouche et son cul, sans capote !

– Photos : Frankfurt Orgies – Sex Addicts / FrankfurtSexStories

Cock Hunters : Dans une forêt aux alentours de Frankfurt, Hans Berlin mate Nico Monak qui se branle un téléphone à la main, dans une tour de guet accrochée. Alléché par cette énorme bite, Hans veut s’en repaître. Désir assouvi par tous les trous ! Deux voyeurs ne manquent pas de les rejoindre : Aspartuh pour se faire pomper. Patrick Blue pour sucer.

– Photos : Frankfurt Orgies – Cock Hunters / FrankfurtSexStories

Bare Bathhouse : le sauna est un des grands lieux où les mecs peuvent se baiser en mode collectif. Dick Aprillo qui revient nu de la douche est maté à mort par John Benner. Sentant la présence de John, la main de Dick effleure ses mamelons en descendant vers son entrejambe, caressant la bite dure de John. Dick bande en se penchant pour avaler la bite de John. Survient le barbu trapu Javi Garcia. Lui aussi veut sa part de bites !…

– Photos : Frankfurt Orgies – Bare Bathehouse / FrankfurtSexStories

