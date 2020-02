Cory Kane : « Reste en paix mon petit Prince. Ma vie ne sera plus la même sans toi. »

Le CockyBoy Cory Kane est extrêmement attristé. Riley, son petit chien adoré qu’il surnommait « petit Prince » et qu’il pouvait habiller en Superman est mort le 5 février : « Aujourd’hui est l’un des jours les plus durs de ma vie 💔 Il s’est éteint rapidement et j’ai dû dire au revoir à l’amour de ma vie 😢💔 Reste en paix mon petit Prince 👑 ❤️ Ma vie ne sera plus la même sans toi 💔💔💔 »

Pour qui a connu cette merveilleuse complicité qu’on peut avoir avec un animal comprend la tristesse de Cory.

Pour qui a pu dire à son chien que lui seul le comprenait et l’aimait inconditionnellement partage avec la porn star un chagrin incommensurable.

Un nombre impressionnant d’amis, de collègues et de fans soutiennent Cory. À titre d’exemples :

Des centaines de témoignages ! Dont ceux effectivement de Chris Loan (il a lui-même perdu son Yorkshire en novembre dernier), de Lola Marquez (la fan avait initié un appel aux dons pour payer les frais du vétérinaire) et de Vincent O’Reilly (qui est à l’hôpital).

Tous ces soutiens font chaud au cœur au CockyBoy qui dit MERCI :