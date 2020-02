Au sauna, en salle de yoga, chez soi ou sur un terrain de sport, ils n’ont qu’une chose en tête dans les nouveautés de la semaine sur PinkX (18 – 23 février)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 18 février à minuit : Mâle Mélange (BravoFucker)

Quand on aime le cul, tous les hommes, d’où qu’ils soient, sont source de passion et de jouissance ! Deux duos et une partouze à cinq.

Le pinkplus : Guillaume Wayne est top ! Comme Manu, le métis que Guillaume baise ! Leur duo est excellent !!! Quant à la partouze tournée en Colombie avec des mecs de là-bas, dont un très joli Noir, elle est des plus excitantes.

Pablo Bravo aimerait niquer non stop mais il doit aussi se reposer pour reprendre des forces. Il se contente alors de mater et de filmer d’autres mecs en train de baiser. Parmi ses potes exhibs, il peut toujours compter sur Guillaume Wayne. Sympa, souriant, bien foutu, tatoué, grosse bite, le gars raffole des passifs qui en veulent. Pablo le rencarde sur un bon plan : Manu, un jeune métisse super mignon et soumis comme il faut. Dès le premier regard c’est l’étincelle et le ptit gars se gave avec la teub de Guillaume. Il faut le voir se cambrer pour se faire exploser le cul ! Et comme il rayonne de sentir couler sur sa raie la semence de mâle !

Auricio et Robert ont baisé toute la nuit ensemble, mais au petit matin ils ont encore faim de sexe !…

José, Manolo et trois autres mecs de différents endroits de la sexy et chaude de Bogota se retrouvent dans un sauna gay pour touzer, avec gang-bang et DP sans capote au programme de leur jouissance !

Vendredi 21 février à minuit : Slam Dunk A Hunk (ButchDixon)

Nos mecs sont virils et draguent à tout va : dans la rue, pendant un cours de yoga, après une partie de jeux video ou tout simplement au réveil !

Le pinkplus : De beaux mecs très sexe, majoritairement des Espagnols. La scène avec le prof de Yoga est surprenante… et géniale !

Le beau et tatoué Aday Traun allume dans la rue une autre bête de sexe, Isaac Eliad. Il lui propose de monter chez lui pour s’occuper de ce cul qu’il flaire endurant à ces virils coups de queue ! Aday a un instinct infaillible ! 🙂

Professeur de yoga, Iker Crown donne un cours à deux élèves : Thomas Thunder et Julien Rome. Mais quand les chackas s’ouvrent tout s’ouvre… 😉

Blond décoloré, Yago Sinner réveille en douceur Derek Miller. C’est pour mieux le planter de son gros dard !

James Silver et Matheo Fox avaient commencé habillés, ils finissent à poil, James se faisant tringler par Matheo !

D’une partie de jeu vidéo, Yah Jil et Max Duran passent vite à des manettes qui grossissent quand on les touche ! 🙂 Le viril Max éructe et gémit sous les coups de boutoir de son jeune et vigoureux amant…

Samedi 22 février à minuit : Infidèle (Menoboy)

Jules Lancelot vient d’être viré de chez son petit ami River Weston. Celui-ci lui reproche son infidélité. Ses accusations sont-elles justifiées ou le fruit d’une jalousie mal placée ?

Le pinkplus : Acteurs qui crèvent l’écran (Kevin Ass, Jules Lancelot, River Weston), hyper-sensualité et pornographie sans capote… Un cocktail réussi pour le réalisateur et producteur de Menoboy, Ludovic Peltier. On très est heureux de son comeback. Lire à ce sujet et à d’autres son interview.

Viré de chez son boyfriend, seul avec son sac dans les rues de Paris, Jules Lancelot trouve un soutien moral mais aussi physique auprès de son meilleur copain gay Kevin Ass. À peine la porte de l’immeuble passée, Jules attrape Kevin pour l’embrasser. Il lui glisse dans le creux de l’oreille « j’ai envie de te baiser ». Un peu direct mais aucun problème pour Kevin qui en crevait d’envie depuis des années…

Jules Lancelot retourne chez son ex, River Weston, pour récupérer des affaires. Malgré l’ambiance pesante, Jules finit par le convaincre qu’il n’aime que lui. Direction le lit pour finaliser la reconquête. La queue de Jules lime son mec comme jamais. D’ailleurs River lui dit : « Je me suis rarement fait baiser comme ça ! » Et Jules de répliquer : « C’est grâce à ton cul et ta bouche ! »…

Dimanche 23 février à minuit : Gear Play (Hot House)

Ces neuf athlètes de trois sports différents décompressent à donf ! 😉 Il leur faut ça pour supporter la pression de matchs difficiles et des entraînements longs et durs. Il faut les voir retirer leurs jockstraps trempés de sueur et se défouler dans la baise. Un trio et quatre duos.

Le pinkplus : La perfection physique de ces athlètes/porn stars est tellement sublimée par la lumière et le lieu qu’ils en sont super-héroïques. Alors pourquoi ne pas pousser plus loin ? À quand le crossover Marvel/Falcon Studios Group ?! 😉

Les joueurs de crosse Ryan Rose et Sean Maygers ne sortent devant les gradins que pour se pomper et s’enculer.

Johnny V., un musculeux joueur de football américain, est pris à partie par un coéquipier, le costaud et agressif Aaron Savvy. Ce dernier veut lui montrer que c’est lui le patron en tout !!! Il va le prouver : Johnny finira avec le cul défoncé et la bouche pleine de foutre.

Après l’entraînement de baseball, Austin Wolf et Sean Maygers se retrouvent dans les vestiaires. Et tout le monde sait ce qui s’y passe ! Aucun sportif n’échappe pas à la puissance fantasmatique du lieu ! 🙂

Sur le terrain de football, c’est au tour du sublime Arad Winwin de limer Johnny V…

La très grosse batte du joueur de baseball JJ Knight fait fureur ! Beaux Banks et Nick Sterling qui étaient en froid deviennent très complices pour se partager ce morceau de premier choix ! 🙂

