Les bons amis font les bons coups ce week-end sur Man-X !

Send an email

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 15 février à minuit : More Twink 3 Ways (HelixStudios)

Pourquoi se contenter d’être à deux quand on peut être à trois ?! Surtout qu’il y a toujours un pote qui ne souhaite rien de mieux que de vous rejoindre. Cinq trios.

Le manplus : Très sexe ! On entre vite dans l’action car il n’y a pas trop de blabla ! 🙂

Pris entre Brad Chase et Blake Mitchell, le délicieux Grayson Lange va connaître son premier trio ! L’extase…

– Photo : More Twink 3 Ways / HelixStudios

Evan Parker, Luke Allen et Kody Knight savent que l’amitié, la seule, la vraie, passe toujours par le sexe ! 😉

– Photo : More Twink 3 Ways / HelixStudios

Troy Ryan et Grayson Lange ont appelé Max Carter pour un plan cul. Le grand blond ne s’est pas fait prier : il les a rejoints au plus vite…

– Photo : More Twink 3 Ways / HelixStudios

Dragué par téléphone, Kody Knight se retrouve au milieu d’Elliott Grey et d’Aiden Garcia. Il ne va pas le regretter ! Queues du bonheur !!! 😉

– Photo : More Twink 3 Ways / HelixStudios

Une séance photo entre les Helix boys Troy Ryan, Brad Chase et Evan Parker ne peut que déboucher en partie de jambes en l’air. Vraiment, il n’y a pas plus beau que l’amitié virile !!!

– Photo : More Twink 3 Ways / HelixStudios

Dimanche 16 février à minuit : Shot In The Dark (Raw-Staxus)

Lorsque le Canadien River Wilson se rend en Europe centrale pour ses vacances, vous pouvez être sûr qu’il reçoit un accueil très chaleureux. Quatre duos.

Le manplus : River Wilson. Le sexy, le sympathique Canadien nous avait d’ailleurs accordé une interview en octobre 2018.

River Wilson et Jake Stark se sont téléscopés dans une rue de Prague. Cette rencontre inopinée fait fantasmer River. Une fois dans sa chambre, il se branle en pensant tellement fort au joli blondinet que c’est comme s’il le baisait pour de vrai ! Et si River ne rêvait pas ? 😉

– Photos : Shot In The Dark / Raw-Staxus

Avec sa longue chevelure de Gitan, son beau corps et sa grosse bite, Adam Carter attire immédiatement le minet blond Adrian Bennet…

– Photos : Shot In The Dark / Raw-Staxus

Lors de son séjour à Prague, River séduit un autre joli Tchèque : Ron Negba. Mais cette fois-ci, le beau Noir se fait aussi baiser !…

– Photos : Shot In The Dark / Raw-Staxus

Le blond Bjorn Nykvist n’a qu’un désir : se faire prendre, là, tout de suite, par le brun Lior Hod !

– Photos : Shot In The Dark / Raw-Staxus

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.