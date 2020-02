Sensuel et déterminé, Avery Jones signe un contrat d’exclusivité avec CockyBoys !

« Souhaitez la bienvenue à Avery Jones. Comme pour beaucoup, la découverte de sa sexualité ne s’est pas faite facilement. Il a plutôt vécu des situations malheureuses et a dû compter sur sa capacité d’introspection et un travail acharné. Sans ressentir aucune honte envers son métier, il porte en lui une assurance sexuelle qui a rapidement conquis ses partenaires de scène et ses fans. » Le lendemain de l’annonce du contrat d’exclusivité de Brock Banks avec CockyBoys, Jake Jaxson tweetait sur un autre tout nouvel exclusif, Avery Jones. Parallèlement, un communiqué de presse du studio new-yorkais informait que sa toute première incursion dans le porno n’avait pas été positive : « En colère, déprimé et confus, Avery avait quitté l’industrie du X avant de décider de se recentrer sur ses objectifs et établir une nouvelle base fondée sur l’amour-propre et le respect mutuel… »

Avery a très vite répondu : « La nouvelle année annonce de GRANDES NOUVELLES. Jake et RJ, merci d’avoir fait de cette expérience quelque chose de positif pour moi. Ces hommes sont comme une famille pour moi, modèles inclus ! J’en suis tellement fier ! » Avant l’annonce de son contrat d’exclusivité, il avait en effet déjà apprécié l’ambiance au sein de CockyBoys pour y avoir tourné trois fois. Respectivement avec les virils Greg McKeon, Austin Wolf et Brock Banks.

– Photos : CockyBoys

Si le jeune acteur ne dit rien de ses débuts désastreux dans le porno, GayEroticVideoIndex établit que ses premières scènes ont été tournées chez BoyCrush. Le boss de ce label US spécialisé minet avait défrayé la chronique en 2018 après des accusations de viols et de harcèlements sexuels sur plusieurs de ses modèles. On se doute de ce qu’a pu souffrir Avery. Oui, souhaitons-lui un bon retour !!!